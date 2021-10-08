Proizvod, kao i softver ugrađen u Proizvod (i sva njegova ažuriranja) ("Softver proizvoda") i Aplikacija ("Softver aplikacije") imaju zajednički naziv "Usluge".

Kako biste mogli u potpunosti upotrebljavati Usluge koje nudi Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands ("Philips"), trebate:

a. preuzeti Aplikaciju; b. prihvatiti odredbe i uvjete upotrebe Usluga, navedene u nastavku, ("Odredbe"); c. prihvatiti Aplikaciju kao službeni kanal kojim tvrtka Philips komunicira s vama o bilo kakvim promjenama u Uslugama ili Odredbama koje se tiču tih Usluga ("Službena komunikacija"); d. prihvatiti da se Usluge oslanjaju na dostupnost infrastrukture / zahtjeva sustava i usluga trećih strana (kao što su ISP, operater ili druga), bilo da ste ih ugovorili vi ili tvrtka Philips. e. aktivirati Usluge tako da Proizvod povežete na način naveden u uputama za upotrebu.

Korisnička služba: Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice koje se tiču Proizvoda, Usluga ili ovih Odredbi, kontaktirajte korisničku službu tvrtke Philips. Ove Odredbe i uvjeti obvezujući su pravni sporazum, a uporabom Usluga prihvaćate da vas ove Odredbe obvezuju. Ove Odredbe odnose se na upotrebu Usluga.



Ako ste korisnik ovih Usluga u Europskoj uniji, imajte na umu da se dodatni uvjeti sadržani u Dodatku I ovime uključuju u ovaj Ugovor i čine sastavni dio ovog Ugovora.

Pregled

Na kupnju bilo kojeg Proizvoda odnosi se jamstvo priloženo uz taj Proizvod ("Jamstvo"). Ovo je Jamstvo dodatak ovim Odredbama i neće ograničiti nikakva zakonska jamstvena prava koja imate kao potrošač u svojoj državi.

Obustava, otkaz i prekid

Ove Odredbe ostat će na snazi i vrijediti sve dok nastavite pristupati Uslugama i upotrebljavati ih ili dok se ne otkažu sukladno uvjetima iz ovih Odredbi. U svako doba tvrtka Philips može (a) obustaviti ili otkazati vaša prava na pristup Uslugama ili njihovu uporabu, ili (b) otkazati primjenu ovih Odredbi na vas ako Philips u dobroj vjeri smatra da ste prekršili ove Odredbe prilikom uporabe Usluga. Po otkazu, više nećete imati ovlaštenje na korištenje Usluga ili pristup njima.

Tvrtka Philips zadržava pravo da u svako doba promijeni, obustavi ili prestane pružati Usluge ili bilo koji njihov dio uz prethodnu obavijest ili bez nje. Prihvaćate da tvrtka Philips neće biti odgovorna prema vama ili bilo kojoj trećoj osobi u slučaju da iskoristi navedeno pravo. Račun i (de)aktivacija

(a) Izraditi Račun i upotrebljavati Usluge smijete samo ako prihvatite ove Odredbe i primjenjive zakone te ih poštujete. Bilo kakva uporaba Usluga ili pristup njima od strane osoba mlađih od 16 godina strogo je zabranjen i predstavlja kršenje ovih Odredbi. (b) Slažete se da ćete: (i) precizno navesti sve podatke za kontakt i druge informacije koje tvrtka Philips zatraži, kao i odmah obavijestiti tvrtku Philips o bilo kakvim izmjenama tih podataka; (ii) održavati povjerljivost informacija za prijavu na Račun. Pristup i uporaba

Philips vam daje neprenosivo i neisključivo pravo (bez prava na podlicenciranje) pristupa Uslugama i njihovog korištenja kroz instalaciju i korištenjemAplikacije na svojim mobilnim uređajima (bilo da ih posjedujete vi ili druga osoba), podložno Odredbama.

Ažuriranje softvera

Pružit ćemo vam neophodna ažuriranja u razumnom vremenskom razdoblju koje biste mogli očekivati, kao i u razdoblju trajanja jamstva za proizvod. Možemo ažurirati ili promijeniti bilo koju uslugu, a to možemo učiniti daljinskim putem bez prethodne obavijesti. U slučaju da poduzmete ili ne poduzmete neku radnju, a zbog čega se ažuriranja ne instaliraju unutar razumnog vremena nakon što postanu dostupna, nećemo snositi odgovornost za bilo kakvu manjkavost usluga uzrokovanu tom pogreškom. Ažuriranja ili promjene podložne su ovim Odredbama (ili njihovoj novijoj verziji).

Automatska ažuriranja softvera

Philips može ažurirati ili promijeniti Softver proizvoda za svoje Usluge, a to može učiniti daljinskim putem bez prethodne obavijesti. Na ažuriranja i/ili promjene primjenjuje se ove Odredbe (ili njihovoj novijoj verziji). Philips može i ažurirati Softver aplikacije, o čemu će vas obavijestiti.



Određena ograničenja

Potvrđujete (a) da prilikom korištenja Usluga nećete kršiti bilo kakve zakone, propise ili sudske naloge, kao i da Usluge nećete koristiti u nezakonite svrhe ili zlouporabiti; (b) da ćete Usluge koristiti isključivo u svrhe u koje ih je tvrtka Philips namijenila; (c) da Usluge nećete upotrebljavati na način koji bi nanio štetu tvrtki Philips, njezinim dobavljačima usluge ili bilo kojoj drugoj osobi; (d) da nećete ponovo objavljivati, reproducirati, distribuirati nijedan dio Usluga niti izvršavati reverzni inženjering na njima i (e) da ćete poštovati sve druge razumne zahtjeve ili ograničenja koja zatraži ili nametne tvrtka Philips.

Jailbreak uređaji

Ova aplikacija nije namijenjena za upotrebu na uređajima čiji operacijski sustav više ne odgovara zadanom standardnome ("Jailbreak uređaji"). Potvrđujete da nećete pokušavati instalirati ili upotrebljavati aplikaciju na Jailbreak uređaju. Pokušate li instalirati ili upotrebljavati aplikaciju na Jailbreak uređaju, to će se smatrati kršenjem ovih uvjeta i može rezultirati ukidanjem računa, bez povrata novca, prema nahođenju tvrtke Philips. Tvrtka Philips neće snositi odgovornost za oštećenja nastala upotrebom Jailbreak uređaja.

Otvoreni kôd

Softver proizvod i/ili Softver aplikacija može sadržavati komponente za koje vrijedi licenca za otvoreni kôd umjesto ovih Odredbi korištenja. Više informacija o Softveru aplikacije možete pronaći u odjeljku Više informacija u Aplikaciji. Više informacija o Softveru proizvoda možete pronaći u korisničkom priručniku proizvoda.

Bilo koji izvorni kôd koji se treba dati sukladno primjenjivim licencama za otvoreni kôd isporučit će se na zahtjev. Kontaktirajte [email protected] na engleskom jeziku i navedite identifikaciju proizvoda kako biste zatražili izvorni kôd ili bilo koje druge informacije.

Naknade i nadogradnje koje se plaćaju

Tvrtka Philips nudi vam besplatan pristup Uslugama. Philips može odlučiti da ponudi dodatne Usluge ("Nadogradnje koje se plaćaju") uz određenu naknadu. Philips će vas obavijestiti ako će se Usluga ubuduće naplaćivati. U tom slučaju možete odabrati nastavak besplatnog korištenja ponuđenih Usluga, ako je to primjenjivo, Nadogradnju koja se plaća uz određenu naknadu ili prekid korištenja Usluga.

Korisnički sadržaj

Možda ćete moći kreirati ili prenijeti sadržaj putem Usluga ("Korisnički sadržaj"), u kom slučaju sami odlučujete što će biti javno dostupno. Želimo da vi i drugi uživate u našim uslugama pa vas molimo da naše Usluge ne koristite na način koji se smatra neprimjerenim (primjerice vulgarno, uvredljivo i diskriminacijsko ponašanje, kršenje zakona i propisa, kršenje tuđih prava).

Korisnički sadržaj ne pruža Philips i ne podupiremo mišljenja, preporuke ili savjete u njemu izražene. Kada podijelite sadržaj, možemo ga upotrijebiti i u vlastite svrhe, uključujući komercijalne. Ako to nije nešto što želite, bilo bi dobro da budete oprezni što dijelite. Treće strane i naknade trećih strana

Postoji mogućnost da ćete prilikom korištenja Usluga upotrebljavati i uslugu, preuzeti dio softvera ili kupiti proizvode treće osobe. Te usluge i proizvodi treće osobe mogu imati vlastita pravila i ograničenja, zasebna od ovih Odredbi, a morate ih poštivati u odnosu na tu treću osobu . Potvrđujete da ste odgovorni za plaćanje svih naknada kojima Vas terete takve treće osobe, kao što su ISP ili mobilni operater, koje vam pružaju specifične zahtjeve koji omogućuju korištenjenUsluga.

Vlasništvo i intelektualno vlasništvo

Tvrtka Philips nositelj je autorskih prava, prava na robne i uslužne žigove, i prava na vizualni identitet svih materijala i sadržaja koji se prikazuju na Uslugama ili iz njih proizlaze. Niste ovlašteni reproducirati, modificirati, prikazivati, prilagođavati, objavljivati, distribuirati, dijeliti, prenositi, emitirati ili cirkulirati te materijale ili njihov sadržaj trećim osobama niti stvarati njihove izvedenice (uključujući prikaz ili distribuciju materijala upotrebom web-mjesta treće osobe) bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Philips, osim za korištenje Usluga u svrhe za koje su namijenjene. Philips zadržava sva prava koja nije na drugi način izričito prenio ovim Odredbama. Ako tvrtki Philips pošaljete komentar, prijedlog ili bilo koji drugi materijal ("Povratna informacija") koji se tiče Usluga (isključujući bilo kakav protuzakoniti sadržaj), ovim putem tvrtki Philips dodjeljujete sva prava intelektualnog vlasništva na toj Povratnoj informaciju i koja proizlaze iz nje te se slažete da ćemo imati pravo upotrebljavati i implementirati tu Povratnu informaciju na bilo koji način bez ograničenja i bez ikakve obveze na povjerljivost, priznanje autorstva i drugih prava intelektualnog vlasništva odnosno općenito na pripisivanje zasluge ili nadknade vama, odnosno u slučaju da navedeno nije primjenjivo u vašoj državi, ovime dajete ovlaštenje (licencu) tvrtki Philips za iskorištavanje Povratne informacije u najvećoj mjeri koju dozvoljavaju propisi koji se primjenjuju u vašoj državi.



Odricanja jamstva Naš je cilj pružiti vam odlično korisničko iskustvo usluge. MEĐUTIM, IMAJTE NA UMU DA VAM USLUGE MOŽEMO PRUŽITI SAMO "KAKVE JESU" I "KAKVE SU DOSTUPNE" TE DA NE JAMČIMO PRAVOVREMENOST I REZULTATE KOJE MOŽETE DOBITI IZ USLUGA. Razlog je tome, između ostaloga, činjenica da dostupnost Usluga ovisi i o vanjskim uvjetima kao što su vaše računalo, mobilni uređaj, kućno ožičenje, wi-fi mreža, vaš pružatelj internetske usluge i operater mobilnog uređaja na koje Philips nema utjecaj. Stoga Philips za Usluge ne može jamčiti: dostupnost, vrijeme rada, preciznost rezultata, točnost podataka, pohranu podataka, dostupnost u svim državama, pouzdanost rezultirajućih obavijesti, bilo kakve specifične razine uštede ili druge monetarne koristi.

Ograničenje odgovornosti Bez obzira na povjerenje koje imamo u svoje Usluge, uvijek postoji mogućnost da nešto ne radi kako bi trebalo. U nepovoljnom slučaju nemogućnosti korištenja Usluge ili gubitka nekog sadržaja , prihvatite naše najiskrenije isprike. Svakako razumijemo da vas isto dovodi u nezgodan položaj. Nažalost, do maksimalne mjere dopuštene primjenjivim zakonom, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat vašeg korištenja Usluga. NI U KOJEM SLUČAJU NISMO ODGOVORNI ZA IZNOSE KOJI PREMAŠUJU PLAĆENE NAKNADE POVEZANE S USLUGAMA. Službena komunikacija

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ove Odredbe. U tom slučaju, to ćemo učiniti kroz Službenu komunikaciju. Ako napravimo značajne promjene u važnim točkama ovih Odredbi, mogli bismo vas upozoriti na te promjene na istaknutiji način. Na primjer, mogli bismo privremeno istaknuti nove ili izmijenjene odjeljke ovih Odredbi, privremeno objaviti vidljivu obavijest u Aplikaciji ili privremeno dodati riječ "Ažurirano" naslovu ovih Odredbi i/ili hipertekstne veze koje vode do Odredbi. U nekim slučajevima možemo vam poslati i poruku e-pošte ili drugu komunikaciju koja vas obavještavao promjenama i izborima koje imate ili radnjama koje možete izvršiti prije stupanja promjena na snagu. Nedostatak vaše reakcije ili nastavak uporabe Usluga nakon tih upozorenja ili obavijesti, ili vaše prihvaćanje izmjena za koje zahtijevamo prethodno odobrenje, dat će nam do znanja da se slažete s izmjenama.

Važeći zakon

U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, za ove uvjete uporabe vrijede zakoni Nizozemske te će se oni shvatiti i tumačiti sukladno njima, neovisno o odredbama o rješavanju sukoba zakona.

Ovaj izbor zakona ne utječe na prava koja vam daju zakoni o zaštiti potrošača u vašoj državi. Strane su suglasne da se na ove Odredbe neće primjenjivati Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

U konačnici:

Izjavljujete i jamčite da (i) niste u državi koja podliježe embargu Vlade SAD-a ili koju je Vlada SAD-a svrstala u države koje podržavaju terorizam; i da (ii) niste na popisu osoba za koje vrijede zabrane ili ograničenja Vlade SAD-a. Osim toga, prodavaonici u kojoj ste kupili Aplikaciju za mobilne uređaje neopozivo dajete pravo (a smatra se da ona to pravo prihvaća) da kao ovlaštena treća osoba ostvaruje i provodi ove Odredbe u odnosu na vas .

Pristajete da nećete izravno ili neizravno izvoziti ili ponovo izvoziti Usluge, Proizvod, Softver proizvoda, Aplikaciju i/ili Softver aplikacije u bilo koju državu za koju je, prema Zakonu o upravljanju izvozom SAD-a ili drugom sličnom zakonu ili propisu SAD-a, potrebna dozvola za izvoz ili drugi pristanak američke vlade, osim ako je odgovarajuća dozvola ili odobrenje za izvoz prethodno pribavljeno.

DODATAK I

DODATNI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA KORISNIKE OVIH USLUGA U EUROPSKOJ UNIJI

U mjeri u kojoj se Uredba (EU) 2023/2854 („Akt o podacima“) primjenjuje na Ugovorne strane u vezi s Uslugama, a Usluge ili neki njihov dio ispunjavaju uvjete da se smatraju Povezanim proizvodom i/ili Povezanom uslugom prema (EU) Aktu o podacima, primjenjuju se sljedeći uvjeti.



Definicije

Pojmovi u ovoj klauzuli pisani velikim početnim slovom (npr. Imatelj podataka, Korisnik, Povezani proizvod, Povezana usluga, Podaci proizvoda, Podaci o povezanim uslugama) imat će značenje koje im je dano u (EU) Aktu o podacima.



Uloge ugovornih strana

Philips ima ulogu Imatelja podataka za relevantni Povezani proizvod i/ili Povezanu uslugu.



U svrhu ovih Uvjeta ako ste korisnik Aplikacije, prema (EU) Aktu o podacima smatrate se Korisnikom i imate pravo pristupa i Podacima proizvoda i/ili Podacima o povezanim uslugama, kad je to relevantno.



Pojedinosti o kategorijama podataka koji se smatraju Podacima proizvoda i/ili Podacima o povezanim uslugama koji su primjenjivi za ove Usluge potražite u dokumentaciji koju Philips dostavlja u vezi s Uslugama.



Pristup podacima

Ako već nemate izravan pristup svojim Podacima proizvoda i/ili Podacima o povezanim uslugama, možete zatražiti pristup određenim Podacima proizvoda ili Podacima o povezanim uslugama u skladu s ovim Ugovorom. Svi takvi zahtjevi moraju se podnijeti u pisanom obliku i sadržavati: (i) pravnu osnovu i obrazloženje zahtjeva i (ii) dovoljno informacija koje će tvrtki Philips omogućiti provjeru identiteta Korisnika u odnosu na relevantni Povezani proizvod ili Povezanu uslugu.



Uvjeti i ograničenja otkrivanja podataka

Ako se podnese pravno valjani zahtjev za pristup podacima, Philips može prema vlastitom nahođenju odbiti taj zahtjev ili obustaviti postojeće dijeljenje podataka (ako je već započeto) u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

a. Zabrinutost zbog osobnih podataka: i) zatraženi podaci sadrže osobne podatke i ii) Korisnik nije ispitanik i iii) tvrtka Philips utvrdila je da ne postoje valjane pravne osnove prema važećem zakonu o zaštiti podataka za otkrivanje tih osobnih podataka.



b. Zaštita poslovne tajne: i) Philips smatra da su traženi podaci prema važećem zakonu poslovna tajna i ii) može se razumno pretpostaviti da bi njihovo otkrivanje prouzročilo ozbiljnu ekonomsku štetu tvrtki Philips ili nositelju poslovne tajne treće strane; iii) Ugovorne strane ne mogu, unatoč naporima u dobroj vjeri, postići dogovor o odgovarajućim tehničkim i organizacijskim zaštitnim mjerama.

Ako Philips pristane otkriti Podatke proizvoda ili Podatke o povezanim uslugama koji sadrže osobne podatke ili poslovne tajne, uz sve uvjete i odredbe utvrđene u zasebnom ugovoru, Korisnik mora učiniti sljedeće: i) provesti i održavati odgovarajuće pravne, tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala povjerljivost, integritet i zakonita obrada takvih podataka; ii) suzdržati se od otkrivanja takvih podataka trećim stranama bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Philips; iii) ostati u potpunosti odgovoran za eventualnu neovlaštenu uporabu, otkrivanje ili kršenje; iv) ne mijenjati, onemogućavati niti zaobilaziti bilo kakve tehničke zaštitne mjere koje je provela tvrtka Philips.



Ako Philips pristane otkriti Podatke proizvoda ili Podatke o povezanim uslugama, Korisnik smije te podatke upotrijebiti isključivo u zakonite svrhe i u skladu s ovim Ugovorom. Korisnik izričito izjavljuje da neće: i) upotrijebiti podatke za razvoj ili podršku razvoju proizvoda ili usluga koji konkuriraju proizvodima ili uslugama tvrtke Philips, niti dijeliti podatke s trećom stranom s tom namjerom; ii) upotrijebiti podatke za stjecanje uvida u ekonomsku situaciju, imovinu i proizvodne metode tvrtke Philips; iii) iskorištavati ranjivosti ili nedostatke u infrastrukturi tvrtke Philips radi neovlaštenog pristupa podacima; iv) dijeliti podatke s bilo kojom trećom stranom koja ima značajnu kontrolu nad pristupom digitalnim tržištima i platformama; v) upotrijebiti podatke na bilo koji način koji krši primjenjive pravne ili zakonodavne obveze.



Uporaba podataka

Korisnik ovime ovlašćuje tvrtku Philips i njezina Povezana društva da upotrebljavaju sve lako dostupne Podatke proizvoda ili Podatke o povezanim uslugama u sljedeće svrhe:

a. ispunjenje svih ugovora s Korisnikom ili aktivnosti povezanih s takvim Ugovorom;



b. pružanje podrške (npr. održavanje, rješavanje problema), jamstva, garancije ili sličnih usluga ili procjenjivanje potraživanja Korisnika ili trećih strana (npr. u vezi s kvarovima) povezanih s Uslugama;



c. praćenje i održavanje funkcioniranja, sigurnosti i zaštite Proizvoda, usluge i/ili povezanog intelektualnog vlasništva te osiguravanje kontrole kvalitete;



d. usklađivanje s važećim zakonima, uključujući obveze koje se nameću tvrtki Philips kao proizvođaču Proizvoda prema propisima i normama specifičnima za proizvod i djelatnost;



e. poboljšanje funkcioniranja svih proizvoda ili usluga koje Philips nudi;



f. razvoj novih proizvoda ili usluga, uključujući rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji (AI) koja je razvila tvrtka Philips ili treće strane koje djeluju u ime tvrtke Philips ili su nastala u suradnji s drugim stranama ili putem tvrtki posebne namjene (kao što su zajednička ulaganja);



g. provjera učinkovitosti proizvoda ili usluge i potvrđivanje tehničkih ili marketinških tvrdnji;



h. generiranje anonimiziranih ili agregiranih podataka ili stvaranje izvedenih podataka u bilo koju zakonitu svrhu (uključujući i s ciljem stavljanja takvih podataka na raspolaganje trećim stranama);



i. dijeljenje tih podataka s trećim stranama pod uvjetom da: i) treća strana upotrebljava podatke samo za podršku tvrtki Philips u izvršavanju navedenih svrha ili za ostvarivanje tih svrha zajedno s tvrtkom Philips i da ii) Philips sklopi obvezujuće ugovore kojima se od treće strane zahtijeva da: upotrebljava podatke samo u dogovorene svrhe, štiti podatke odgovarajućim tehničkim i organizacijskim zaštitnim mjerama i ne dijeli ih dalje. Philips uvijek može koristiti pružatelje usluga, kao što su računalstvo u oblaku, hostiranje ili slične usluge, kako bi ostvario navedene dogovorene svrhe.

Philips se obvezuje primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere za podatke, razumne u danim okolnostima, uzimajući u obzir stanje znanosti i tehnologije te troškove povezane s tim zaštitnim mjerama.