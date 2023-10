Philips Coffee + Obavijest o privatnosti

Objedinjene podatke upotrebljavamo u svrhu unaprjeđenja sadržaja, funkcionalnosti i upotrebljivosti Aplikacije, Uređaja i Usluga te u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga. U ovom slučaju, smatramo da je obrada vaših Objedinjenih podataka temeljena na legitimnom interesu. Ako pristanete na primanje promidžbenih obavijesti o našim proizvodima, uslugama, događajima i promocijama koji bi vam mogli biti zanimljivi na temelju vaših preferencija i aktivnosti na mreži, možemo vam slati marketinške i promidžbene obavijesti putem e-pošte i drugih digitalnih kanala, kao što su aplikacije za mobilne uređaje i društvene mreže. Kako bismo mogli prilagoditi komunikaciju vašim preferencijama i aktivnosti i pružiti vam relevantnije i personaliziranije iskustvo, možemo analizirati vaše Objedinjene podatke. Možete odustati i odjaviti se od primanja tih obavijesti u bilo kojem trenutku. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time.If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. Više tekstaManje teksta