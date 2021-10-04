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U sklopu za kuhanje aparata za espresso Saeco ima mljevene kave

Ako pronađete mljevenu kavu u unutrašnjosti ili ispod sklopa za kuhanje aparata za espresso Saeco, rješenja potražite u nastavku ili pogledajte videozapis s uputama.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.

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