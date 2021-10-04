U sklopu za kuhanje aparata za espresso Saeco ima mljevene kave

Ako sklop za kuhanje i njegovi dijelovi nisu dobro podmazani, mljevena kava može završiti ispod ili oko njega. Slijedite korake za podmazivanje dijelova sklopa za kuhanje:

1. Isključite aparat za espresso i pričekajte da se potpuno isključi i prestane proizvoditi zvukove (to traje oko 15–20 sekundi)

2. Izvadite sklop za kuhanje iz aparata i isperite ga u mlakoj vodi. Ostavite da se osuši na zraku

3. Nanesite tanak sloj maziva na klip sklopa za kuhanje

4. Nanesite tanak sloj maziva oko osovine koja se nalazi na dnu sklopa za kuhanje

5. Nanesite tanak sloj maziva na vodilice s obje strane.

Napomena: Sklop za kuhanje podmažite mašću HD5061 tvrtke Philips/Saeco.