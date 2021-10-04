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Moj aparat za espresso Saeco stvara buku

Ako vaš aparat za espresso Saeco proizvodi glasan ili neobičan zvuk, potražite moguće uzroke i rješenja u nastavku.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.

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