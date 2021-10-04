Moj aparat za espresso Saeco stvara buku

Kada u aparatu za espresso Saeco ostane zarobljen zrak, proizvodit će glasan zvuk i aparat neće povlačiti vodu iz spremnika za vodu.

Kako biste to riješili, slijedite korake u nastavku:

1. Isključite aparat

2. Ispraznite spremnik za vodu i izvadite filtar AquaClean (ili bilo koji drugi filtar za vodu)

3. Napunite spremnik za vodu i vratite ga na mjesto

4. Ponovo uključite aparat. Kada se aparat zagrije, odaberite vruću vodu i ispustite 2–3 šalice vruće vode.



Ako upotrebljavate filtar za vodu AquaClean, slijedite ove dodatne korake kako biste provjerili je li filtar pripremljen i pravilno postavljen za upotrebu:

1. Protresite filtar za vodu AquaClean 5 sekundi

2. Filtar u spremniku/zdjeli s vodom okrenite naopako dok mjehurići zraka ne prestanu izlaziti

3. Vratite filtar u spremnik za vodu i napunite spremnik vodom

4. Ponovo pokrenite aparat te ga isključite i ponovo uključite

5. Odaberite vruću vodu i ispustite 2–3 šalice vruće vode



Imajte na umu sljedeće: ako filtar za vodu AquaClean upotrebljavate dulje od 3 mjeseca, filtar trebate zamijeniti jer bi mogao biti začepljen.

