Moj aparat za espresso Saeco ne melje zrna kave.

Ako vaš aparat za espresso Saeco ne melje zrna kave, a mlinac se okreće, možda ćete morati odčepiti lijevak za kavu i promijeniti postavku mljevenja. Dodatne informacije potražite u nastavku.
Kako biste to riješili: odčepite lijevak za kavu drškom žlice i očistite ga usisavačem slijedeći ove korake:
1. Isključite aparat i pričekajte da se prestane proizvoditi zvukove (to može potrajati do 15–20 sekundi). 2. Izvadite sklop za kuhanje 3. Otvorite poklopac lijevka za mljevenu kavu i stavite dršku žlice u žlijeb. Imajte na umu sljedeće: ako nema lijevka za mljevenu kavu, umetnite ručku žlice u lijevak za kavu odozdo 4. Pomičite ručku gore-dolje dok začepljena mljevena kava ne ispadne. Imajte na umu sljedeće: Možda ćete morati upotrijebiti određenu silu. 5. Mljevenu kavu koja ispadne uklonite usisavačem 6. Zatim usisavač stavite na izlaz iz lijevka za kavu, a lijevak za mljevenu kavu pokrijte rukom. Možete učiniti i obrnuto, stavite usisavač na vrh i pokrijte donji dio 7. Vratite sklop za kuhanje, ponovo uključite aparat i skuhajte espresso 8. Nakon kuhanja provjerite ima li u lijevku još mljevene kave. Ako ima, ponovite postupak za odčepljivanje
Kako biste spriječili začepljivanje lijevka za kavu:
Nemojte izlijevati/ulijevati vodu u spremnik za kavu u zrnu Jednom tjedno očistite lijevak za kavu
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:SM8782/30.