Moj aparat za espresso Saeco ne melje zrna kave.

Kako biste to riješili: odčepite lijevak za kavu drškom žlice i očistite ga usisavačem slijedeći ove korake:



1. Isključite aparat i pričekajte da se prestane proizvoditi zvukove (to može potrajati do 15–20 sekundi).

2. Izvadite sklop za kuhanje

3. Otvorite poklopac lijevka za mljevenu kavu i stavite dršku žlice u žlijeb. Imajte na umu sljedeće: ako nema lijevka za mljevenu kavu, umetnite ručku žlice u lijevak za kavu odozdo

4. Pomičite ručku gore-dolje dok začepljena mljevena kava ne ispadne. Imajte na umu sljedeće: Možda ćete morati upotrijebiti određenu silu.

5. Mljevenu kavu koja ispadne uklonite usisavačem

6. Zatim usisavač stavite na izlaz iz lijevka za kavu, a lijevak za mljevenu kavu pokrijte rukom. Možete učiniti i obrnuto, stavite usisavač na vrh i pokrijte donji dio

7. Vratite sklop za kuhanje, ponovo uključite aparat i skuhajte espresso

8. Nakon kuhanja provjerite ima li u lijevku još mljevene kave. Ako ima, ponovite postupak za odčepljivanje



Kako biste spriječili začepljivanje lijevka za kavu:



Nemojte izlijevati/ulijevati vodu u spremnik za kavu u zrnu

Jednom tjedno očistite lijevak za kavu