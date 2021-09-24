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Moj aparat za espresso Saeco ne melje zrna kave.

Ako vaš aparat za espresso Saeco ne melje zrna kave, a mlinac se okreće, možda ćete morati odčepiti lijevak za kavu i promijeniti postavku mljevenja. Dodatne informacije potražite u nastavku.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.

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