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Ne mogu umetnuti sklop za kuhanje u aparat za espresso Saeco

Ako ne možete umetnuti sklop za kuhanje u aparat za espresso Saeco, postavite ga u neutralni položaj i zatim ga pokušajte vratiti. U nastavku teksta saznajte više.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.

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