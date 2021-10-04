Ne mogu izvaditi sklop za kuhanje iz aparata za espresso Saeco
Ako iz aparata za espresso Saeco ne možete izvaditi sklop za kuhanje, rješenje potražite u nastavku.
Kako biste mogli ukloniti sklop za kuhanje, najprije ga postavite u neutralni položaj. Slijedite korake u nastavku kako biste sklop za kuhanje unutar aparata postavili u neutralan položaj: 1. Zatvorite servisna vratašca i sve elemente stavite na odgovarajuće mjesto (spremnik za vodu / pladanj / spremnik za ostatke mljevene kave). 2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat. Pričekajte da se prestanu proizvoditi zvukovi (to može potrajati do 15–20 sekundi). 3. Otvorite servisna vratašca i pokušajte ponovo izvaditi sklop za kuhanje tako da pritisnete gumb „PUSH“ s desne strane, zadržite ga i povučete prema sebi
Ako je aparat za espresso Saeco i dalje u načinu rada za uklanjanje kamenca, sklop za kuhanje ne može se izvaditi. Kako biste to riješili, dovršite postupak uklanjanja kamenca i pokušajte ponovo nakon dovršetka.
Ako tim rješenjima ne otklonite problem, obratite nam se za dodatnu pomoć.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:SM8782/30.