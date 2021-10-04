Ne mogu izvaditi sklop za kuhanje iz aparata za espresso Saeco

Kako biste mogli ukloniti sklop za kuhanje, najprije ga postavite u neutralni položaj. Slijedite korake u nastavku kako biste sklop za kuhanje unutar aparata postavili u neutralan položaj:

1. Zatvorite servisna vratašca i sve elemente stavite na odgovarajuće mjesto (spremnik za vodu / pladanj / spremnik za ostatke mljevene kave).

2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat. Pričekajte da se prestanu proizvoditi zvukovi (to može potrajati do 15–20 sekundi).

3. Otvorite servisna vratašca i pokušajte ponovo izvaditi sklop za kuhanje tako da pritisnete gumb „PUSH“ s desne strane, zadržite ga i povučete prema sebi