Moj aparat za espresso Saeco prikazuje kôd pogreške

Ako se prikaže kôd E01, to znači kako mlinac za kavu ne može ispravno raditi zbog toga što je lijevak za kavu začepljen mljevenom kavom.



Kako biste to ispravili, odčepite lijevak za kavu i izvršite dodatno čišćenje usisavačem. Slijedite korake u nastavku:

1. Isključite aparat te pričekajte da se potpuno isključi i prestane proizvoditi zvukove (to traje oko 15–20 sekundi)

2. Izvadite sklop za kuhanje

3. Otvorite poklopac lijevka za mljevenu kavu i stavite dršku žlice u žlijeb. Ako nema lijevka za mljevenu kavu, umetnite ručku žlice u lijevak za kavu odozdo.

4. Pomičite ručku gore-dolje dok začepljena mljevena kava ne ispadne. Možda ćete morati upotrijebiti određenu silu.

5. Mljevenu kavu koja ispadne uklonite usisavačem

6. Lijevak za kavu očistite usisavanjem mljevene kave iz njega usisavačem.

7. Vratite sklop za kuhanje, ponovo uključite aparat i skuhajte espresso.

8. Nakon kuhanja provjerite ima li u lijevku još mljevene kave. Ako nema, ponovite postupak odčepljivanja.

Kako biste spriječili začepljivanje lijevka za kavu, imajte na umu kako se voda ne smije ulijevati niti izlijevati u spremnik za kavu u zrnu. Osim toga, važno je jednom tjedno očistiti lijevak za kavu.

