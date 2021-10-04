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Moj aparat za espresso Saeco prikazuje kôd pogreške

Ako dođe do pogreške u aparatu za espresso Saeco, prikazat će se crveni zaslon sa slikom ikone, zajedno s kodom kao što je 01, 03, 04, 05, 11, 14 ili 19. U nastavku ćete pronaći značenje kodova pogrešaka i način njihova rješavanja.

Imajte na umu da, ako se na vašem aparatu za espresso prikazuju drugi kodovi pogrešaka koje nisu spomenute iznad, savjetujemo vam da nam se obratite za dodatnu pomoć jer bi vašem aparatu mogao biti potreban servis.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.

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