Moj aparat za espresso Saeco prikazuje kôd pogreške

Ako dođe do pogreške u aparatu za espresso Saeco, prikazat će se crveni zaslon sa slikom ikone, zajedno s kodom kao što je 01, 03, 04, 05, 11, 14 ili 19. U nastavku ćete pronaći značenje kodova pogrešaka i način njihova rješavanja.
Imajte na umu da, ako se na vašem aparatu za espresso prikazuju drugi kodovi pogrešaka koje nisu spomenute iznad, savjetujemo vam da nam se obratite za dodatnu pomoć jer bi vašem aparatu mogao biti potreban servis.
Ako se prikaže kôd E01, to znači kako mlinac za kavu ne može ispravno raditi zbog toga što je lijevak za kavu začepljen mljevenom kavom.
Kako biste to ispravili, odčepite lijevak za kavu i izvršite dodatno čišćenje usisavačem. Slijedite korake u nastavku:
1. Isključite aparat te pričekajte da se potpuno isključi i prestane proizvoditi zvukove (to traje oko 15–20 sekundi)
2. Izvadite sklop za kuhanje
3. Otvorite poklopac lijevka za mljevenu kavu i stavite dršku žlice u žlijeb. Ako nema lijevka za mljevenu kavu, umetnite ručku žlice u lijevak za kavu odozdo.
4. Pomičite ručku gore-dolje dok začepljena mljevena kava ne ispadne. Možda ćete morati upotrijebiti određenu silu.
5. Mljevenu kavu koja ispadne uklonite usisavačem
6. Lijevak za kavu očistite usisavanjem mljevene kave iz njega usisavačem.
7. Vratite sklop za kuhanje, ponovo uključite aparat i skuhajte espresso.
8. Nakon kuhanja provjerite ima li u lijevku još mljevene kave. Ako nema, ponovite postupak odčepljivanja.
Kako biste spriječili začepljivanje lijevka za kavu, imajte na umu kako se voda ne smije ulijevati niti izlijevati u spremnik za kavu u zrnu. Osim toga, važno je jednom tjedno očistiti lijevak za kavu.
Ako se prikaže kôd E03, to znači kako sklop za kuhanje sadrži previše prljavštine i ne može pravilno raditi. Slijedite upute u nastavku kako biste isprali sklop za kuhanje i riješili problem.
1. Isključite aparat te pričekajte da se potpuno isključi i prestane proizvoditi zvukove (to traje oko 15–20 sekundi).
2. Otvorite servisna vratašca i izvadite sklop za kuhanje tako da pritisnete gumb „PUSH“ s desne strane, zadržite ga i povučete prema sebi.
3. Temeljito isperite sklop za kuhanje mlakom vodom.
4. Podmažite jedinicu za kuhanje.
5. Pustite sklop za kuhanje da se osuši na zraku i zatim ga vratite.
Ako se prikaže kôd E04, sklop za kuhanje nije na mjestu ili nije pravilno postavljen.
Kako biste to riješili, otvorite servisna vratašca aparata i gurnite sklop za kuhanje na mjesto. Nakon što sjedne na mjesto, začut ćete „klik“.
Kako biste ispustili zrak iz aparata za kavu Saeco, slijedite korake u nastavku:
1. Isključite aparat
2. Ispraznite spremnik za vodu i izvadite filtar AquaClean ili bilo koji drugi filtar za vodu
3. Napunite spremnik za vodu i vratite ga na mjesto
4. Ponovo uključite aparat. Kada se aparat zagrije, odaberite vruću vodu i ispustite 2–3 šalice vruće vode.
Ako upotrebljavate filtar za vodu AquaClean, slijedite ove dodatne korake kako biste provjerili je li filtar pripremljen i pravilno postavljen za upotrebu:
1. Protresite filtar za vodu AquaClean 5 sekundi
2. Filtar u spremniku/zdjeli s vodom okrenite naopako dok mjehurići zraka ne prestanu izlaziti
3. Vratite filtar u spremnik za vodu i napunite spremnik vodom
4. Ponovo pokrenite aparat te ga isključite i ponovo uključite
5. Odaberite vruću vodu i ispustite 2–3 šalice vruće vode
Ako se prikaže kôd pogreške 14, to znači kako se aparat za espresso pregrijao. Kako biste to ispravili, isključite aparat i ostavite ga isključenim 30 minuta dok se ne ohladi.
Ako se prikaže kôd pogreške 11 ili 19, pričekajte neko vrijeme da se aparat prilagodi s transportne/vanjske temperature na sobnu temperaturu. To se može češće događati tijekom zimskog razdoblja, naročito ako je hladno i ako su vanjske temperature oko nula stupnjeva.
Kako biste to riješili, isključite aparat na 30 minuta i zatim ga ponovo uključite.
Drugi mogući uzrok ove pogreške je nepravilno pričvršćen utikač. Provjerite je li utikač na stražnjoj strani aparata dobro učvršćen: Pritisnite ga dok ne sjedne do kraja na mjesto i provjerite je li utikač ispravno umetnut u utičnicu.
Ako vaš aparat za espresso prikazuje druge kodove pogrešaka od onih gore navedenih ili ako navedenim rješenjima ne uspijevate riješiti problem, obratite nam se za daljnju pomoć.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SM8782/30.
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