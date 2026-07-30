Moja četkica za zube Sonicare ne vibrira

Ako se baterija ne napuni do kraja, možda će biti potrebno više energije kako bi četkica za zube vibrala. Preporučujemo da je punite najmanje 24 sata. Četkicu za zube uvijek možete ostaviti na punjaču kako se to ne bi ponovilo.



Ako četkicu za zube niste upotrebljavali mjesec dana ili duže, možda vam je ponestalo baterije. Stavite dršku na punjač. Baterija se puni, ali može potrajati nekoliko minuta da se indikator baterije uključi. Preporučujemo da četkicu punite najmanje 24 sata.

