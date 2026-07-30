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Moja četkica za zube Sonicare ne vibrira

Ako četkica ne vibrira ili se ne uključuje, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogu vam pomoći pronaći rješenje.

Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći. 
 

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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