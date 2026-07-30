Moja četkica za zube Sonicare ne vibrira

Ako četkica ne vibrira ili se ne uključuje, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogu vam pomoći pronaći rješenje.
Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.
Ostaci paste za zube mogu se nakupiti oko gumba za uključivanje/isključivanje. Zbog ostataka se gumb za uključivanje/isključivanje zaglavio i ne funkcionira. Preporučujemo da gumb za uključivanje/isključivanje i okolno područje očistite vlažnom krpom.
Ako se baterija ne napuni do kraja, možda će biti potrebno više energije kako bi četkica za zube vibrala. Preporučujemo da je punite najmanje 24 sata. Četkicu za zube uvijek možete ostaviti na punjaču kako se to ne bi ponovilo.
Ako četkicu za zube niste upotrebljavali mjesec dana ili duže, možda vam je ponestalo baterije. Stavite dršku na punjač. Baterija se puni, ali može potrajati nekoliko minuta da se indikator baterije uključi. Preporučujemo da četkicu punite najmanje 24 sata.
Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu kako biste u potpunosti napunili četkicu. Ako je na punjač priključen neispravan izvor napajanja, četkica se neće puniti. U nekim državama utičnica u kupaonici ima sigurnosnu značajku koja isključuje izvor napajanja. Prije punjenja četkice za zube provjerite je li utičnica pod naponom.
Ako se četkica za zube uključi i indikatori baterije svijetle, ali nema vibracija, četkica za zube ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo vam da zatražite popravak ili zamjenu putem interneta.
Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da nas kontaktirate.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›