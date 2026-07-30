Philips podrška
Glava četkice ispada iz četkice Sonicare
Ako glava četkice padne s četkice za zube, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogu vam pomoći pronaći rješenje.
Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.
Ako glava četkice padne s drške četkice, provjerite je li pravilno pričvršćena.
- Držite glavu četkice tako da vlakna budu okrenuta u istom smjeru kao gumbi na četkici za zube.
- Čvrsto pritišćite glavu četkice na četkicu dok ne osjetite mali „klik”.
Mali razmak između glave četkice i drške četkice za zube normalan je i potreban. Glava četkice mora se moći pomicati kako bi se stvorila odgovarajuća količina vibracija.
Provjerite da na dnu glave četkice i području oko metalne osovine nema nečistoća. Možete je očistiti mlakom vodom ili mekom krpom.
Preporučujemo da upotrebljavate originalne glave četkice tvrtke Philips. Krivotvorene glave četkice možda neće odgovarati i mogu ispasti.
Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu četkice za zube.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6042/90 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›