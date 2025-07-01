Philips podrška Moja četkica za zube Sonicare previše snažno vibrira

Ako upute u nastavku ne pomognu, obratite nam se ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, pa vam možemo pomoći u nabavci zamjenskog uređaja. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.



Četkice za zube Sonicare čiste vaše zube snažnim vibriranjem. Ako je ovo vaša prva električna četkica za zube, možda će vam trebati neko vrijeme da se naviknete na vibracije. Isprobajte neke od sljedećih savjeta!

1.Smanjite razinu intenziteta Serije 3000 – 4000, ProtectiveClean serije 4100 – 4300, 5500: Odaberite nisku ili visoku razinu intenziteta tako da jednom pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili četkicu za zube, a zatim u roku od 2 sekunde drugi put pritisnite isti gumb kako biste promijenili intenzitet. Kad četkicu za zube upotrebljavate prvi put, imajte na umu da je zadani intenzitet postavljen na nisku razinu. ProtectiveClean 6100, ExpertClean serije 7300 – 7500, 6100 – 6700: Kad se pričvrsti na dršku, pametna glava četkice automatski će odabrati preporučeni intenzitet. Ako želite promijeniti intenzitet, to možete učiniti pritiskom na gumb za način rada / intenzitet tijekom četkanja. Intenzitet se ne može promijeniti ako je drška isključena ili pauzirana. Razinu intenziteta četkice za zube moguće je prilagoditi ovisno o modelu koji imate. Provjerite je li uključena značajka EasyStart Ako se vaša četkica za zube isporučuje uz značajku EasyStart, imajte na umu da je EasyStart uključen prema zadanim postavkama. Značajka EasyStart polako pojačava razinu vibracije tijekom prvih 14 četkanja. Možda će vam se činiti da je razina vibracije niža na početku, a viša na kraju ciklusa četkanja.

Značajku EasyStart možete isključiti na sljedeći način: Stavite četkicu za zube na punjač. Četkicu za zube ostavite na punjaču te pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dok ne začujete jedan zvučni signal nakon 3 sekunde. Otpustite gumb za uključivanje/isključivanje. Imate li još problema s četkicom za zube?

Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu četkice za zube .



Imate li još problema s četkicom za zube?Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu četkice za zube klikom na ovu poveznicu