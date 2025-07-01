Moja četkica za zube Sonicare previše snažno vibrira

2 godine jamstva
Ako upute u nastavku ne pomognu, obratite nam se ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, pa vam možemo pomoći u nabavci zamjenskog uređaja. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.
Četkice za zube Sonicare čiste vaše zube snažnim vibriranjem. Ako je ovo vaša prva električna četkica za zube, možda će vam trebati neko vrijeme da se naviknete na vibracije. Isprobajte neke od sljedećih savjeta!
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›
Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?
U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?