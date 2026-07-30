Philips podrška Moja četkica za zube Sonicare stvara buku

Ako upute u nastavku ne pomognu, obratite nam se ili kliknite ovdje za podnošenje zahtjeva za jamstvo na mreži, pa vam možemo pomoći u nabavci zamjenskog uređaja. Sve Sonicare četkice za zube i oralni tuševi imaju dvogodišnje jamstvo.

Ako vaša četkica za zube stvara veliku buku, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogli bi vam pomoći pronaći rješenje.



Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći. Možete i pogledati videozapis u nastavku kako biste riješili problem.

1. Navikavanje na električnu četkicu za zube. Četkice za zube Sonicare čiste vaše zube snažnim vibriranjem. Zvuk koji se proizvodi glasniji je od obične četkice za zube. Ako je ovo vaša prva električna četkica za zube, možda će vam trebati neko vrijeme da se naviknete na električno četkanje.



2. Postavite glavu četkice na četkicu za zube. Ako četkicu za zube uključite bez glave četkice, ona će stvarati više buke. Obavezno vodite računa da glava četkice bude pričvršćena na četkicu za zube.



3. Pravilno postavite glavu četkice. Ako vaša četkica za zube proizvodi neuobičajeno glasnu buku, razlog može biti labava glava četkice. Pazite da glava četkice bude čvrsto postavljena na dršku te da nije labava. Između drške i glave četkice ostat će mali razmak radi vibracije.

4. Zamijenite glavu četkice. Može značiti i da je glava četkice istrošena. Preporučujemo zamjenu glave četkice svaka tri mjeseca. Novu glavu četkice možete kupiti u našoj internetskoj trgovini. 5. Utvrdite odakle dolazi buka. Pokušajte sljedeće korake:

Korak 1: Odvojite glavu četkice od drške.

Korak 2: Uključite četkicu za zube.



Proizvodi li četkica za zube još uvijek glasan ili neuobičajen zvuk? Da: četkica za zube je pokvarena. Preporučujemo vam da zatražite popravak ili zamjenu putem interneta.

Ne: ako buka prestane, glava četkice oštećena je ili istrošena. Glavu četkice trebate zamijeniti novom. Imate li još problema s četkicom za zube? Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, četkica za zube možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu četkice za zube.