Moj usisavač tvrtke Philips proizvodi neobičan zvuk
Ako vaš usisavač tvrtke Philips proizvodi neobičan zvuk, pročitajte naš savjet za rješavanje problema u nastavku.
Provjerite je li neki predmet zaglavljen u usisnoj četki, cijevi ili crijevu usisavača tvrtke Philips. Protok zraka u usisavaču može djelomično biti blokiran nekim predmetom koji se zaglavio u jednom od tih dijelova uređaja. Ako je to slučaj, prije nastavka usisavanja izvadite predmet.
Ako upotrebljavate neki drugi nastavak umjesto običnog, možda ćete primijetiti da usisavač tvrtke Philips proizvodi drugačiji zvuk. Provjerite zvuči li usisavač ponovno normalno kada prestanete upotrebljavati nastavak koji ste dotad upotrebljavali. Ako je tako, ne brinite zbog zvuka, to je normalno.
Ako je klizni regulator snage usisavanja na crijevu usisavača tvrtke Philips otvoren, to može uzrokovati neobičan zvuk koji dopire iz uređaja. U tom slučaju možete zatvoriti klizni regulator kako biste spriječili stvaranje neuobičajenog zvuka.
Ako se motor ili ispušni filtar usisavača tvrtke Philips začepi, može doći do neobičnog zvuka. Kako biste riješili taj problem, očistite filtre usisavača. Posebne upute o čišćenju filtra potražite u korisničkom priručniku.
Drugi razlog zbog kojeg vaš usisavač proizvodi neobičan zvuk može biti da su filtri pomaknuti. U tom slučaju filtre postavite na njihovo uobičajeno mjesto u usisavaču.
Ako je spremnik za prašinu usisavača tvrtke Philips pun, to može uzrokovati neuobičajen zvuk. Kako biste to riješili, očistite spremnik za prašinu. Specifične upute o čišćenju spremnika za prašinu potražite u korisničkom priručniku.
Ako se gore navedene situacije ne odnose na vaš slučaj, možda je motor usisavača tvrtke Philips oštećen. U tom nam se slučaju obratite ako vam je potrebna dodatna pomoć.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:XC5041/01, XC5141/01, XC5043/01. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›