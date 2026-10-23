Moj usisavač tvrtke Philips proizvodi neobičan zvuk

Ako se motor ili ispušni filtar usisavača tvrtke Philips začepi, može doći do neobičnog zvuka.

Kako biste riješili taj problem, očistite filtre usisavača. Posebne upute o čišćenju filtra potražite u korisničkom priručniku.



Drugi razlog zbog kojeg vaš usisavač proizvodi neobičan zvuk može biti da su filtri pomaknuti. U tom slučaju filtre postavite na njihovo uobičajeno mjesto u usisavaču.