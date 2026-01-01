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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Novi

Moving SoundPotpuno bežične slušalice

TAMS3BK/00

Dostupno

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Boje se ističu. Glazba pogađa. Uz smion izgled i ležeran stav, slušalice The Buds pružaju dobru zabavu bez prekida uz topao, detaljan zvuk i pametnu okruglu kutiju za punjenje koja može stati u džep. Vaš dan, vaši popisi za reprodukciju, vaš ritam.
Pogledajte sve prednosti

The Buds

  • Zapanjujući zvuk. Retro stil

  • Pametna kutija za punjenje

  • Prilagodljivo blokiranje buke

  • Do 42 sati reprodukcije

Prepustite se zvuku uz prilagodljivo blokiranje buke

Prepustite se zvuku uz prilagodljivo blokiranje buke

Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Ostanite u pokretu uz okruglu pametnu kutiju za punjenje

Ostanite u pokretu uz okruglu pametnu kutiju za punjenje

Ova pametna kutija više je od punjača jer omogućuje upravljanje pozivima, reprodukcijom, blokiranjem buke i značajkom Auracast™ ili uključivanje načina rada zvuka Lo-Fi. Može čak i pomoći u fotografiranju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Odabir animacija gramofonske ploče, kasete i pojačala omogućuje promjenu izgleda 1,47-inčnog dodirnog zaslona u boji na kutiji.

Uživajte u ritmu duže uz do 42 sata reprodukcije

Uživajte u ritmu duže uz do 42 sata reprodukcije

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 10 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 32 sat iz pametne kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 7 sati reprodukcije i dodatnih 23 sati iz kutije). Ako želite brzo punjenje, punite slušalice 15 minuta kako biste dobili dodatna 3 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

Tehničke specifikacije

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