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TAJS50/00
Dom je ondje gdje je tvoja glazba
Opustite se s Bluetooth zvučnicima koji vas pozivaju da se osjećate kao kod kuće. Dobit ćete 20 sati reprodukcije i funkciju eksterne baterije. Vunena tkanina kojom je obložen zvučnik i gornja ploča od poliranog čelika upotpunit će i najminimalističkiji interijer.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena funkcija eksterne baterije
Dizajniran u suradnji s Georgom Jensenom, ovaj kompaktni Bluetooth zvučnik je jednostavan, a opet upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika u predivnom je kontrastu s taktilnim Kvadrat pokrovom zvučnika. Diskretno potpisana robna marka suptilno označava suradnju tvrtke Philips i Georga Jensena.
Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.
Potpuno napunjena baterija osigurava do 20 sati reprodukcije, a bežični domet je do 20 m. Moguće je uparivanje s jednakim zvučnikom Philips Georg Jensen kako biste uživali u stereo zvuku. Jednostavno pritisnite gumb za uparivanje zvučnika.
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