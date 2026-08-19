Dom je ondje gdje je tvoja glazba

Opustite se s Bluetooth zvučnicima koji vas pozivaju da se osjećate kao kod kuće. Dobit ćete 20 sati reprodukcije i funkciju eksterne baterije. Vunena tkanina kojom je obložen zvučnik i gornja ploča od poliranog čelika upotpunit će i najminimalističkiji interijer.