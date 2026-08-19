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Obustavljeno

Zvučnik Philips/Georg Jensen

TAJS50/00

Dom je ondje gdje je tvoja glazba

Opustite se s Bluetooth zvučnicima koji vas pozivaju da se osjećate kao kod kuće. Dobit ćete 20 sati reprodukcije i funkciju eksterne baterije. Vunena tkanina kojom je obložen zvučnik i gornja ploča od poliranog čelika upotpunit će i najminimalističkiji interijer.

Pogledajte sve prednosti

Dom je ondje gdje je tvoja glazba

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 30 W

  • 20 sati reprodukcije

  • Ugrađena funkcija eksterne baterije

Kolekcija Philips & Georg Jensen

Kolekcija Philips & Georg Jensen

Dizajniran u suradnji s Georgom Jensenom, ovaj kompaktni Bluetooth zvučnik je jednostavan, a opet upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika u predivnom je kontrastu s taktilnim Kvadrat pokrovom zvučnika. Diskretno potpisana robna marka suptilno označava suradnju tvrtke Philips i Georga Jensena.

Kvadrat tkanina na zvučniku. Dizajniran za propuštanje zvuka

Kvadrat tkanina na zvučniku. Dizajniran za propuštanje zvuka

Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.

20 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk

20 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk

Potpuno napunjena baterija osigurava do 20 sati reprodukcije, a bežični domet je do 20 m. Moguće je uparivanje s jednakim zvučnikom Philips Georg Jensen kako biste uživali u stereo zvuku. Jednostavno pritisnite gumb za uparivanje zvučnika.

Tehničke specifikacije

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