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TAE4105RD/00
A evo i basa
Uživajte u snažnom basu u svim svojim pjesmama. Ove slušalice koje se umeću u uho mogu se pohvaliti ugodnim pristajanjem, a daljinski upravljač na kabelu olakšava reprodukciju popisa pjesama. Savršeno za dolazne pozive jer bas počinje opadati na vašoj omiljenoj pjesmi!
Pogonske jedinice od 10 mm / zatvorene
Slušalice koje se umeću u uho
Crvena
Što je život u pokretu bez omiljenih pjesama? Ove slušalice omogućavaju reprodukciju snažnih basova iz moćnih neodimijskih pogonskih jedinica od 10 mm i udobno slušanje iz savršeno prilagođenih ušnih školjki.
Ovalna akustička cijev i izmjenjive gumene kapice u tri veličine osiguravaju udobno prianjanje u uho. Uživajte u svakoj sekundi omiljenih pjesama.
Nazovite. Pauzirajte popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Kutni priključak olakšava povezivanje slušalica s pametnim uređajem, čak i ako vam se nalazi u džepu.
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