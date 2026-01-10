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Obustavljeno

Philips AventSCF085/02 ultra air pacifier

SCF091/43

4.9

| (345) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

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Bolje za planet zahvaljujući 80 % materijala na biljnoj bazi*

Bolje za planet zahvaljujući 80 % materijala na biljnoj bazi*

Održiviji odabiri osiguravaju najbolju njegu uz manji negativan utjecaj na planet. Cijeli asortiman Philips Avent ultra obuhvaća dude varalice i kutijice za sterilizaciju napravljene od 80 % materijala na biljnoj bazi.*

Kutijica za sterilizaciju i pohranu lako osigurava higijenske uvjete

Kutijica za sterilizaciju i pohranu lako osigurava higijenske uvjete

Kutija za pohranu ujedno je i sterilizator, tako da su dude varalice uvijek spremne kada vam zatrebaju. Samo dodajte vodu i stavite u mikrovalnu pećnicu na 3 minute za jednostavnu sterilizaciju koja generira do 50 % manje emisija CO2.***

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

345

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super příjemné šidítko

Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.

Prednosti

Měkky dudlíček a lehký do pusinky

Mane

Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-10

07/01/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojená recenze

Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design

Prednosti

Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design

Mane

Nenašla jsem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-07

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlíky Philips AVENT Ultra soft

Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.

Prednosti

kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-12-04

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