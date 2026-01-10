2 godine jamstva
Obustavljeno
Održiviji odabiri osiguravaju najbolju njegu uz manji negativan utjecaj na planet. Cijeli asortiman Philips Avent ultra obuhvaća dude varalice i kutijice za sterilizaciju napravljene od 80 % materijala na biljnoj bazi.*
Kutija za pohranu ujedno je i sterilizator, tako da su dude varalice uvijek spremne kada vam zatrebaju. Samo dodajte vodu i stavite u mikrovalnu pećnicu na 3 minute za jednostavnu sterilizaciju koja generira do 50 % manje emisija CO2.***
4.9
od 5
345
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Barbora K.
10/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Super příjemné šidítko
Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.
Prednosti
Měkky dudlíček a lehký do pusinky
Mane
Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-10
Anna133
07/01/2026
Česká republika
Spokojená recenze
Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design
Prednosti
Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design
Mane
Nenašla jsem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-07
akjamaj
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Dudlíky Philips AVENT Ultra soft
Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.
Prednosti
kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-12-04