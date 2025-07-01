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2 godine jamstva
Philips Avent SCF085/02 ultra air pacifier
Obustavljeno
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SCF091/38
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Pročitao/la sam novosti o dudama varalicama i kemikaliji BPA – kako potvrđujete da Philips Avent dude varalice ne sadrže BPA?
Jesu li Philips Avent dude varalice sigurne za moju bebu?
Moj proizvod Philips Avent ne sadrži BPA i BPS?