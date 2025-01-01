Traži pojmove

    Shaver 500 Series Električni kompaktni aparat za brijanje

    S591/05

    Glatko brijanje

    Serija Philips 500 kompaktnog dizajna osmišljena je za glatko brijanje, čak i dok ste u pokretu. Uz prijenosni aparat za brijanje osjećat ćete se i izgledati najbolje svugdje i u svakom trenutku.

    Shaver 500 Series Električni kompaktni aparat za brijanje

    Glatko brijanje

    čak i dok ste u pokretu

    • Oštrice SteelPrecision
    • Tehnologija Lift & Cut
    • Pomične 3D glave
    • Kompaktan dizajn
    Glatko brijanje, čak i dok ste u pokretu

    Glatko brijanje, čak i dok ste u pokretu

    Jedinstveni rotacijski sustav za brijanje Lift & Cut nježno podiže dlačice iz korijena bez porezotina na koži.

    Učinkovitost u svim smjerovima

    Učinkovitost u svim smjerovima

    Oštrice SteelPrecision koje se okreću 360° hvataju dlačice koje rastu u različitim smjerovima. Tri milijuna pokreta u minuti osiguravaju brzo brijanje bilo kad i bilo gdje.

    Prati konture vašeg lica za ugodno brijanje

    Prati konture vašeg lica za ugodno brijanje

    Dizajnirane kako bi smanjile iritaciju kože, 3D pomične glave pomiču se u tri smjera za idealan dodir s kožom i ugodno brijanje.

    Kompaktan dizajn

    Kompaktan dizajn

    Kompaktna veličina aparata i elegantan, moderan izgled ističu se kamo god išli.

    Snažan, a tih

    Snažan, a tih

    Snažan magnetni motor omogućuje brijanje čak i gustih brada, čak i dok ste u pokretu.

    Nehrđajući čelik štiti kožu

    Nehrđajući čelik štiti kožu

    Oštrice aparata izrađene su od hipoalergenog europskog čelika otpornog na koroziju koji nježan prema koži i sprječava prianjanje nečistoća na oštricama.

    Praktično suho ili osvježavajuće mokro brijanje

    Praktično suho ili osvježavajuće mokro brijanje

    Bez obzira na to preferirate li ugodno suho brijanje ili osvježavajuće mokro brijanje s gelom ili pjenom, naš aparat prilagođava se vašim potrebama. Ima oznaku vodootpornosti IPX7 pa omogućuje lako čišćenje tekućom vodom.

    Moćna litij-ionska baterija

    Moćna litij-ionska baterija

    Moćna litij-ionska baterija omogućuje do 40 minuta rada uz samo jedno jednosatno punjenje. Trebate se brzo obrijati? Ukopčajte aparat na 5 minuta i to će biti dovoljno za jedno brijanje.

    Putni etui za spremanje i zaštitu aparata

    Putni etui za spremanje i zaštitu aparata

    Neka vaš aparat bude zaštićen kamo god išli. Ovaj moderan putni etui pruža više od zaštite.

    Za bezbrižno putovanje

    Za bezbrižno putovanje

    Magnetni poklopac čuva glavu čistom, a putno zaključavanje onemogućuje slučajno uključivanje aparata tako da možete bezbrižno uživati na putovanju.

    Napravljen da traje

    Napravljen da traje

    Philips aparati za brijanje izrađeni su imajući na umu preciznost i izdržljivost kako bi imali dugotrajne performanse. Podvrgavamo ih strogim testiranjima kako bismo bili sigurni da će raditi dosljedno i trajno. Uživajte u aparatu koji odlikuje postojanost.

    Praktično punjenje

    Praktično punjenje

    Mi u tvrtki Philips potičemo održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša je želja smanjiti otpad i broj USB adaptera koje stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, odgovarajuća jedinica za napajanje dostupna je putem: www.philips.com/support

    Tehničke specifikacije

    • Dodatna oprema

      Putovanje i spremanje
      Putna torbica

    • Snaga

      Automatski napon
      5 V
      Vrijeme rada
      40 minuta
      Punjenje
      • Puno punjenje za 1 sat
      • Brzo punjenje od 5 min
      Vrsta baterije
      Litij-ionska

    • Dizajn

      Drška
      Ergonomska drška za udobno rukovanje
      Boja
      Metalik-crna

    • Servis

      Zamjenska glava
      Zamjena svake 2 godine modelom SH71
      Jamstvo
      2 godine

    • Radne značajke za brijanje

      S praćenjem oblika
      Pomične 3D glave
      Sustav za brijanje
      • Oštrice SteelPrecision
      • Tehnologija Lift & Cut

    • Jednostavnost uporabe

      Čišćenje
      Potpuno periv
      Mokro i suho
      Mokro i suho korištenje
      Zaslon
      Indikator razine napunjenosti baterije

