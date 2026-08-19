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LongLifeBaterija

R6L36FV/10

Najbolji izbor za uređaje koji troše malo energije

Za uređaje koji troše malo energije odaberite baterije LongLife. Tehnologija cink klorida savršena je za satove, radijske prijemnike, kalkulatore i daljinske upravljače.

Pogledajte sve prednosti

Najbolji izbor za uređaje koji troše malo energije

  • AA

  • Cink-klorid

Tehnologija s cink-kloridom visoke kvalitete osigurava dugi vijek trajanja

Tehnologija s cink-kloridom visoke kvalitete osigurava dugi vijek trajanja kada se baterija koristi u uređajima koji troše malo energije.

Vodič za izbor najprikladnije baterije

Vodič za izbor najprikladnije vrste baterije za vaš uređaj

Cink-karbonske baterije tvrtke Philips sadrže 0% štetnih teških metala

Ove baterije iz tvrtke Philips zajamčeno ne sadrže štetne teške metale poput kadmija i žive.

Tehničke specifikacije

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