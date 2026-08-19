Obustavljeno
R6L36FV/10
Najbolji izbor za uređaje koji troše malo energije
Za uređaje koji troše malo energije odaberite baterije LongLife. Tehnologija cink klorida savršena je za satove, radijske prijemnike, kalkulatore i daljinske upravljače.
AA
Cink-klorid
Tehnologija s cink-kloridom visoke kvalitete osigurava dugi vijek trajanja kada se baterija koristi u uređajima koji troše malo energije.
Vodič za izbor najprikladnije vrste baterije za vaš uređaj
Ove baterije iz tvrtke Philips zajamčeno ne sadrže štetne teške metale poput kadmija i žive.
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