Obustavljeno
MCD712/12
Opsesija zvukom
Doživite zvuk kino kvalitete kod kuće uz komponentni DVD mikro sustav tvrtke Philips. Povežite uređaj kompatibilan s USB sučeljem za reprodukciju fotografija i MP3/WMA glazbe uz vrhunski zvuk. Uživajte u dramatičnom zvuku uz ukupnu izlaznu snagu od 100 W RMS.
100 W
Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.
Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.
Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.
4.2
od 5
34
Recenzije
jarmila
03/12/2016
Slovensko
nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem
nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD