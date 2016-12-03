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Obustavljeno

Komponentni DVD mikro sustav

MCD712/12

4.2

| (34) Recenzije

Opsesija zvukom

Doživite zvuk kino kvalitete kod kuće uz komponentni DVD mikro sustav tvrtke Philips. Povežite uređaj kompatibilan s USB sučeljem za reprodukciju fotografija i MP3/WMA glazbe uz vrhunski zvuk. Uživajte u dramatičnom zvuku uz ukupnu izlaznu snagu od 100 W RMS.

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Opustite se uz odličnu glazbu i filmove

Opsesija zvukom

  • 100 W

Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova

Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.2

od 5

34

Recenzije

2

03/12/2016

Slovensko

Slovensko

nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem

nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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