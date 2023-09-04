2 godine jamstva
LUM12342RGTX2/10
Do 200 % jarkije svjetlo¹
Vrsta žarulje: H4
12 V, 60/55 W
Sadržaj pakiranja: 2 kom
Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Doživite nevjerojatnu oštrinu do 200 % jarkijeg svjetla¹. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste te osigurava sigurniju i uzbudljiviju vožnju.
S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 koje doseže punih 80 metara dalje² od zakonskog minimuma vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti. Sve to doprinosi sigurnijem i ugodnijem doživljaju vožnje.
Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
¹ Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom
² Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila