ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje
  • Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje
  • Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje
  • Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje
  • Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje
  • Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

RacingVision GT200žarulja za prednje svjetlo automobila

LUM12342RGTX2/10

4.3
| (31) Recenzije
Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje
Ako ste strastveni vozač, neka vam Philips RacingVision GT200 žarulje za automobile podignu iskustvo vožnje na višu razinu. Do 200 % jarkije svjetlo koje osvjetljava 80 metara duže znači bolju vidljivost i brže reakcije za uzbudljiviju vožnju.
Pogledajte sve prednosti

Neka naša svjetla podignu vaše iskustvo vožnje na višu razinu

Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

  • Do 200 % jarkije svjetlo¹

  • Vrsta žarulje: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Sadržaj pakiranja: 2 kom

Doživite snažnu promjenu vidljivosti i uzbuđenja u vožnji

Doživite snažnu promjenu vidljivosti i uzbuđenja u vožnji

Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Doživite nevjerojatnu oštrinu do 200 % jarkijeg svjetla¹. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste te osigurava sigurniju i uzbudljiviju vožnju.

Snažno prednje svjetlo koje osvjetljava 80 metara dalje²

Snažno prednje svjetlo koje osvjetljava 80 metara dalje²

S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 koje doseže punih 80 metara dalje² od zakonskog minimuma vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti. Sve to doprinosi sigurnijem i ugodnijem doživljaju vožnje.

Svjetlo visokih performansi odobreno za upotrebu na javnim prometnicama

Svjetlo visokih performansi odobreno za upotrebu na javnim prometnicama

Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. ¹ Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom

  2. ² Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila