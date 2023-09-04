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  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima
  • Osvijetlite si put LED svjetlima

Obustavljeno

Ultinon Pro3021Elegantno LED svjetlo

LUM11362U3021X2

11362U3021

11362U3021X2

4.3
| (31) Recenzije
Osvijetlite si put LED svjetlima
LED žarulje za prednja svjetla tvrtke Philips* dizajnirane su za pružanje izvanredne vrijednosti, udobnog osvjetljenja i pouzdanih performansi. Dizajnirane za dugotrajan rad i jednostavnu montažu, ove žarulje savršene su za prelazak s halogene na LED tehnologiju.
Pogledajte sve prednosti

Elegantna LED svjetla koja se jednostavno postavljaju

Osvijetlite si put LED svjetlima

  • Vrsta žarulje: H11

  • Do 100 % veća svjetlina

  • Hladno bijelo svjetlo od 6000 K

  • 2 godine jamstva

  • Broj žarulja: 2

Kvalitetno hladno bijelo svjetlo

Ako želite moderan izgled s hladnim bijelim svjetlima, prednja svjetla automobila nadogradite žaruljama Philips Ultinon Pro3021 LED. Uz snažne LED čipove s temperaturom boje od 6000 K ove vrhunske žarulje daju maksimalnu udobnost u vožnji. Uočite prepreke brže i vozite s više samopouzdanja, bez zasljepljivanja drugih vozača. Žarulje Philips Ultinon Pro3021 LED kombinacija su učinkovitosti i stila.

Dugotrajne žarulje

Pravo LED svjetlo kvaliteta je koja traje dulje. Žarulje Philips Ultinon Pro3021 imaju izdržljiv dizajn i vrlo učinkovit toplinski odvod koji odvodi toplinu od ključnih dijelova svjetla. Nude vijek trajanja do 2000 sati, što može biti do čak četiri puta duže od halogenih žarulja koje zamjenjuju***.

Jednostavna ugradnja

Optimizirana veličina LED žarulja ključna je jer neki optički elementi mogu biti vrlo mali. Dok druga LED rješenja za naknadnu ugradnju mogu imati vanjsku upravljačku kutiju, integrirana upravljačka kutija žarulja Philips Ultinon Pro3021 LED ubrzava i pojednostavljuje ugradnju. Kompaktan dizajn pristaje većem broju modela automobila i mogu ga jednostavno ugraditi stručni mehaničari. Odlučite se na potrebnu promjenu! Slijedite detaljne upute ovdje**** i popis kompatibilnosti ovdje*****.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozorenja

  1. U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom za halogene žarulje

  2. Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima. Svjetla nemaju dopuštenje za upotrebu na javnim prometnicama

  3. Pojedinosti potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Dostupno na web-stranici Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Posjetite Philips.com/LED-bulbs