ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.

Ultinon AccessBrza, jednostavna montaža

11362U2500C2

11362U2500

11362U2500C2

4.3
| (31) Recenzije
Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
Unaprijedite prednja svjetla svog vozila LED žaruljama Philips Ultinon Access. Brzo se i jednostavno montiraju, baš kao halogene žarulje! Unaprijedite svoje osvjetljenje i uživajte u najnovijoj LED tehnologiji za svoj automobil.
Pogledajte sve prednosti

Brza, jednostavna montaža

Unaprijedite. Vozite. Uživajte.

  • Vrsta žarulje: H11

  • LED žarulja za izravnu ugradnju

  • Kompaktan dizajn

  • 6000 K hladno bijelo svjetlo

  • Broj žarulja: 2

Plug-and-play instalacija

Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Access tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Access isporučuju se u izuzetno kompaktnom obliku, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju u vozila opremljena žaruljama tipa H11 i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*

Bolje performanse svjetlosnog snopa u odnosu na halogene žarulje

LED žarulje Philips Ultinon Access kompaktnog univerzalnog dizajna pružaju bolje performanse svjetlosnog snopa od halogenih žarulja. Zahvaljujući najnovijim inovacijama LED tehnologije pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa uz upotrebu manje energije. LED žarulje Philips Ultinon Access vozačima omogućuju bolju vidljivost na prometnicama te olakšavaju uočavanje prepreka i sigurniju vožnju.

Usklađene s automobilskim standardima

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Svjesni smo da učinkovitost naših proizvoda ovisi o kompatibilnosti sa zahtjevima današnjih automobila pa su naši proizvodi u najvećoj mjeri usklađeni s industrijskim standardima. Naše LED žarulje Philips Ultinon Access odgovaraju EMI standardima o elektromagnetskim smetnjama. Zahvaljujući preciznoj izradi odolijevaju svim izazovima suvremenog automobilizma, ali ne ometaju funkcioniranje drugih komponenti u vozilu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima.

  2. Jamstvo od 2 godine. Posjetite web-stranicu philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našem jamstvu