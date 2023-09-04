2 godine jamstva
11336U2510C2
11336U2510C2
Vrsta žarulje: H3
LED žarulja za izravnu ugradnju
Kompaktan dizajn
6000 K hladno bijelo svjetlo
Broj žarulja: 2
Nadogradite svoja prednja svjetla bez narušavanja izgleda! LED žarulje Philips Ultinon Classic projiciraju elegantno toplo bijelo svjetlo, usporedivo sa svjetlom drugih halogenih prednjih svjetala, koje vašem automobilu pruža bezvremenski izgled. Bojom ih uskladite s drugim prednjim svjetlima te iskoristite prednosti poboljšane svjetline LED žarulja. Iskusite savršenu kombinaciju klasičnog stila i moderne tehnologije.
LED žarulje Philips Ultinon Classic dizajnirane su za pružanje superiornog svjetlosnog snopa u usporedbi s halogenim žaruljama u kompaktnom, univerzalnom formatu. Iskorištavajući najnovije inovacije LED tehnologije, pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa** uz manju potrošnju energije. LED žarulje Philips Ultinon Classic vozačima osiguravaju bolju vidljivost ceste, čime se olakšava uočavanje prepreka i sigurnija vožnja.
Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Classic tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Classic izuzetno su kompaktne, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Nije sukladno odredbama ECE R37. Samo za off-road uporabu.
U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.
Jamstvo od 2 godine. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našem jamstvu. Jamstvo tvrtke Philips pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.