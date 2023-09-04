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  • Bojom stilski uskladite
  • Bojom stilski uskladite
  • Bojom stilski uskladite
  • Bojom stilski uskladite
  • Bojom stilski uskladite
  • Bojom stilski uskladite
  • Bojom stilski uskladite

Car lightsLED-HL [≈H1]

11258U2510C2

11258U2510C2

4.3
| (31) Recenzije
Bojom stilski uskladite
Zamijenite prednja svjetla svog vozila za Philips Ultinon Classic LED i iskusite toplinu klasične halogene rasvjete i performanse LED žarulja! Ove žarulje koje se jednostavno ugrađuju omogućuju vam nadogradnju na LED bez napora!*
Pogledajte sve prednosti

Klasične tople bijele LED žarulje

Bojom stilski uskladite

  • Vrsta žarulje: H1

  • LED žarulja za izravnu ugradnju

  • Kompaktan dizajn

  • 6000 K hladno bijelo svjetlo

  • Broj žarulja: 2

Uživajte u toplini klasičnog svjetla od 3500 K

Uživajte u toplini klasičnog svjetla od 3500 K

Nadogradite svoja prednja svjetla bez narušavanja izgleda! LED žarulje Philips Ultinon Classic projiciraju elegantno toplo bijelo svjetlo, usporedivo sa svjetlom drugih halogenih prednjih svjetala, koje vašem automobilu pruža bezvremenski izgled. Bojom ih uskladite s drugim prednjim svjetlima te iskoristite prednosti poboljšane svjetline LED žarulja. Iskusite savršenu kombinaciju klasičnog stila i moderne tehnologije.

Više svjetline za veću vidljivost**

Više svjetline za veću vidljivost**

LED žarulje Philips Ultinon Classic dizajnirane su za pružanje superiornog svjetlosnog snopa u usporedbi s halogenim žaruljama u kompaktnom, univerzalnom formatu. Iskorištavajući najnovije inovacije LED tehnologije, pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa** uz manju potrošnju energije. LED žarulje Philips Ultinon Classic vozačima osiguravaju bolju vidljivost ceste, čime se olakšava uočavanje prepreka i sigurnija vožnja.

Plug-and-play instalacija

Plug-and-play instalacija

Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Classic tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Classic izuzetno su kompaktne, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozorenja

  1. Nije sukladno odredbama ECE R37. Samo za off-road uporabu.

  2. U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

  3. Jamstvo od 2 godine. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našem jamstvu. Jamstvo tvrtke Philips pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.