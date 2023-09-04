2 godine jamstva
11258U2500C2
11258U2500
11258U2500C2
Vrsta žarulje: H1
LED žarulja za izravnu ugradnju
Kompaktan dizajn
6000 K hladno bijelo svjetlo
Broj žarulja: 2
Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Access tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Access isporučuju se u izuzetno kompaktnom obliku, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju u vozila opremljena žaruljama tipa H1 i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*
LED žarulje Philips Ultinon Access kompaktnog univerzalnog dizajna pružaju bolje performanse svjetlosnog snopa od halogenih žarulja. Zahvaljujući najnovijim inovacijama LED tehnologije pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa uz upotrebu manje energije. LED žarulje Philips Ultinon Access vozačima omogućuju bolju vidljivost na prometnicama te olakšavaju uočavanje prepreka i sigurniju vožnju.
Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Svjesni smo da učinkovitost naših proizvoda ovisi o kompatibilnosti sa zahtjevima današnjih automobila pa su naši proizvodi u najvećoj mjeri usklađeni s industrijskim standardima. Naše LED žarulje Philips Ultinon Access odgovaraju EMI standardima o elektromagnetskim smetnjama. Zahvaljujući preciznoj izradi odolijevaju svim izazovima suvremenog automobilizma, ali ne ometaju funkcioniranje drugih komponenti u vozilu.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima.
Jamstvo od 2 godine. Posjetite web-stranicu philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našem jamstvu