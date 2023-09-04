2 godine jamstva
LUM11012U3022X2
Vrsta žarulje: HIR2
Do 100 % veća svjetlina
Hladno bijelo svjetlo od 6000 K
2 godine jamstva
Broj žarulja: 2
Ako želite moderan izgled s hladnim bijelim svjetlima, prednja svjetla automobila nadogradite žaruljama Philips Ultinon Pro3022 LED. Uz snažne LED čipove s temperaturom boje od 6000 K ove vrhunske žarulje daju maksimalnu udobnost u vožnji. Uočite prepreke brže i vozite s više samopouzdanja, bez zasljepljivanja drugih vozača. Žarulje Philips Ultinon Pro3022 LED kombinacija su performansi i stila.
Pravo LED svjetlo kvaliteta je koja traje duže. Žarulje Philips Ultinon Pro3022 krasi trajni dizajn i sustav dvostrukog hlađenja: aktivno hlađenje AirCool u kombinaciji s aluminijskim toplinskim odvodom koji toplinu preusmjerava s ključnih dijelova svjetla. Nude vijek trajanja do 2000 sati, a to može biti do čak četiri puta duže od halogenih žarulja koje će zamijeniti***.
Ključna je optimizirana veličina LED žarulja jer neki optički elementi mogu biti vrlo mali. Dok druga LED rješenja za naknadnu ugradnju možda imaju vanjsku pogonsku kutiju, integrirana pogonska kutija žarulja Philips Ultinon Pro3022 LED ubrzava i pojednostavnjuje ugradnju. Kompaktni dizajn pristaje većem broju modela automobila i mogu ga jednostavno ugraditi stručni mehaničari. Odlučite se na potrebnu promjenu! Slijedite detaljne upute ovdje****.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom za halogene žarulje
Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima. Svjetla nemaju dopuštenje za upotrebu na javnim prometnicama
Pojedinosti potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport
Dostupno na web-stranici Philips.com/LEDcompatibility-check
Posjetite Philips.com/LED-bulbs