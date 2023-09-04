2 godine jamstva
Obustavljeno
LUM11012U3021X2
11012U3021
11012U3021X2
Vrsta žarulje: HIR2
Do 100 % veća svjetlina
Hladno bijelo svjetlo od 6000 K
2 godine jamstva
Broj žarulja: 2
Ako želite moderan izgled s hladnim bijelim svjetlima, prednja svjetla automobila nadogradite žaruljama Philips Ultinon Pro3021 LED. Uz snažne LED čipove s temperaturom boje od 6000 K ove vrhunske žarulje daju maksimalnu udobnost u vožnji. Uočite prepreke brže i vozite s više samopouzdanja, bez zasljepljivanja drugih vozača. Žarulje Philips Ultinon Pro3021 LED kombinacija su učinkovitosti i stila.
Pravo LED svjetlo kvaliteta je koja traje dulje. Žarulje Philips Ultinon Pro3021 imaju izdržljiv dizajn i vrlo učinkovit toplinski odvod koji odvodi toplinu od ključnih dijelova svjetla. Nude vijek trajanja do 2000 sati, što može biti do čak četiri puta duže od halogenih žarulja koje zamjenjuju***.
Optimizirana veličina LED žarulja ključna je jer neki optički elementi mogu biti vrlo mali. Dok druga LED rješenja za naknadnu ugradnju mogu imati vanjsku upravljačku kutiju, integrirana upravljačka kutija žarulja Philips Ultinon Pro3021 LED ubrzava i pojednostavljuje ugradnju. Kompaktan dizajn pristaje većem broju modela automobila i mogu ga jednostavno ugraditi stručni mehaničari. Odlučite se na potrebnu promjenu! Slijedite detaljne upute ovdje**** i popis kompatibilnosti ovdje*****.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom za halogene žarulje
Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima. Svjetla nemaju dopuštenje za upotrebu na javnim prometnicama
Pojedinosti potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport
Dostupno na web-stranici Philips.com/LEDcompatibility-check
Posjetite Philips.com/LED-bulbs