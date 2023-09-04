ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
  • Unaprijedite. Vozite. Uživajte.

Ultinon AccessBrza, jednostavna montaža

11005U2500C2

11005U2500

11005U2500C2

4.3
| (32) Recenzije
Unaprijedite. Vozite. Uživajte.
Unaprijedite prednja svjetla svog vozila LED žaruljama Philips Ultinon Access. Brzo se i jednostavno montiraju, baš kao halogene žarulje! Unaprijedite svoje osvjetljenje i uživajte u najnovijoj LED tehnologiji za svoj automobil.
Pogledajte sve prednosti

Brza, jednostavna montaža

Unaprijedite. Vozite. Uživajte.

  • Vrsta žarulje: HB3/4, HB3, HB4

  • LED žarulja za izravnu ugradnju

  • Kompaktan dizajn

  • 6000 K hladno bijelo svjetlo

  • Broj žarulja: 2

Plug-and-play instalacija

Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Access tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Access imaju izuzetno kompaktno kućište s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju u vozila opremljena žaruljama tipa HB3/HB4 i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*

Bolje performanse svjetlosnog snopa u odnosu na halogene žarulje

LED žarulje Philips Ultinon Access kompaktnog univerzalnog dizajna pružaju bolje performanse svjetlosnog snopa od halogenih žarulja. Zahvaljujući najnovijim inovacijama LED tehnologije pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa uz upotrebu manje energije. LED žarulje Philips Ultinon Access vozačima omogućuju bolju vidljivost na prometnicama, olakšavaju uočavanje prepreka i jamče sigurniju vožnju.

Usklađene s automobilskim standardima

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Svjesni smo da učinkovitost naših proizvoda ovisi o kompatibilnosti sa zahtjevima današnjih automobila pa su naši proizvodi u najvećoj mjeri usklađeni s industrijskim standardima. Naše LED žarulje Philips Ultinon Access u skladu su s EMI standardima za elektromagnetne smetnje. Precizno konstruirane da izdrže surovost modernog automobilskog života, naše žarulje neće ometati rad ostalih komponenti vozila.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

32

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima.

  2. Jamstvo od 2 godine. Posjetite web-stranicu philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našem jamstvu