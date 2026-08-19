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Obustavljeno

5.1-kanalno kućno kino

HTS5590/12

Opsesija zvukom

Maksimalno poboljšajte doživljaj zvuka kućnog kina dinamičkim 3-smjernim kutnim zvučnicima! Reproducirajte omiljeni zabavni sadržaj, uključujući onaj na Blu-ray disku, na inovativnom sustavu Philips kućnog kina serije 5000

Pogledajte sve prednosti

Istinski kino-doživljaj uz ravnomjerno rasprostranjen zvuk

Opsesija zvukom

  • 3D kutni zvučnici

  • Blu-ray 3D reprodukcija

Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma

Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma

Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.

3D kutni zvučnici jednoliko šire zvuk po prostoriji

3D kutni zvučnici jednoliko šire zvuk po prostoriji

3D kutni zvučnici sadrže kutne pogonske jedinice koje odašilju zvuk ne samo prema prednjoj strani, nego i prema bočnim stranama zvučnika, stvarajući šire područje ozvučenja uz koje možete uživati u prožimajućem kinematografskom surround zvuku.

RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

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Tehničke specifikacije

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