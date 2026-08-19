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HTS5590/12
Opsesija zvukom
Maksimalno poboljšajte doživljaj zvuka kućnog kina dinamičkim 3-smjernim kutnim zvučnicima! Reproducirajte omiljeni zabavni sadržaj, uključujući onaj na Blu-ray disku, na inovativnom sustavu Philips kućnog kina serije 5000
3D kutni zvučnici
Blu-ray 3D reprodukcija
Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.
3D kutni zvučnici sadrže kutne pogonske jedinice koje odašilju zvuk ne samo prema prednjoj strani, nego i prema bočnim stranama zvučnika, stvarajući šire područje ozvučenja uz koje možete uživati u prožimajućem kinematografskom surround zvuku.
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