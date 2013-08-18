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Opsesija zvukom
Unesite snagu kina u svoj dom! Ovo kućno kino tvrtke Philips odlikuje se snažnim zvučnicima s bas kanalima i poboljšanjem signala na visoku rezoluciju od 1080p putem HDMI veze čime obogaćuje vaš doživljaj kućne zabave
HDMI 1080p
Ugrađeni Dolby Digital dekoder uklanja potrebu za vanjskim dekoderom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.
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4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Domácí kino 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1