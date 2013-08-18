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Obustavljeno

5.1-kanalno kućno kino

HTS3510/12

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Unesite snagu kina u svoj dom! Ovo kućno kino tvrtke Philips odlikuje se snažnim zvučnicima s bas kanalima i poboljšanjem signala na visoku rezoluciju od 1080p putem HDMI veze čime obogaćuje vaš doživljaj kućne zabave

Pogledajte sve prednosti

Snažan zvuk kućnog kina s dubokim basom

Opsesija zvukom

  • HDMI 1080p

Moćni zvučnici s bas kanalima za odličan zvuk

Moćni zvučnici s bas kanalima za odličan zvuk

Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

Ugrađeni Dolby Digital dekoder uklanja potrebu za vanjskim dekoderom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

RMS snaga od 300 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

RMS snaga od 300 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

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Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Domácí kino 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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