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Obustavljeno

PowerLifeParno glačalo

GC2907/02

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljeno da traje, iz dana u dan

Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novu površinu za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i jednostavnu funkciju za čišćenje kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo s površinom za glačanje SteamGlide

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • 2000 W

  • Mlaz pare od 30 g/min

  • Mlaz pare od 85 g

2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Dodatna količina pare do 85 g za najtvrdokornije nabore

Dodatna količina pare do 85 g za najtvrdokornije nabore

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 85 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Справляется на все 100%

Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC2907/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC2907/02

12/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest doskonały

Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

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