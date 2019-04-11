Obustavljeno
Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novu površinu za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i jednostavnu funkciju za čišćenje kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2000 W
Mlaz pare od 30 g/min
Mlaz pare od 85 g
2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Neprestana para od 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 85 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC2907/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC2907/02
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe