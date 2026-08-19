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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500

Obustavljeno

PureProtect Go serije 500Filtar HEPA NanoProtect

FY0500/30

Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 500

Originalni zamjenski filtri za pročišćivač zraka: 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i virusa.

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Kompatibilni proizvodi
PureProtect Go serije 500

PureProtect Go serije 500
Pročišćivač zraka

AC0520/10

Učinkovito hvata 99,97 % nano čestica (1)

Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 500

  • Kompatibilno sa serijom 500

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 3 godine

  • Originalni Philips filtar

Kompatibilno s Philips PureProtect Go serije 500.

Kompatibilno s Philips PureProtect Go serije 500.

Zamjenski filtar za pročišćivače zraka Philips PureProtect Go serije 500: AC0510, AC0520 i AC0521. Model pročišćivača zraka možete pronaći na stražnjoj strani uređaja.

Dugotrajan filtar od 3 godine

Dugotrajan filtar od 3 godine

Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (2), smanjujući troškove i potrebu za čestom zamjenom. Pročišćivač zraka izračunava vijek trajanja filtra i obavještava vas kada ga je potrebno zamijeniti.

Originalni Philips filtar za najbolje performanse

Originalni Philips filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar posebno je dizajniran kako bi savršeno odgovarao vašem uređaju. Za optimalne performanse uvijek upotrebljavajte originalni Philipsov filtar.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar. Ispitano prema normi DIN 71460 s NaCl aerosolom veličine 0,003 μm i 0,3 μm, institut iUTA.

  2. (2) Izračunato na temelju prosječnih vrijednosti. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i načinu upotrebe.