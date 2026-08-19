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FY0500/30
Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 500
Originalni zamjenski filtri za pročišćivač zraka: 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i virusa.
Kompatibilno sa serijom 500
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja 3 godine
Originalni Philips filtar
Zamjenski filtar za pročišćivače zraka Philips PureProtect Go serije 500: AC0510, AC0520 i AC0521. Model pročišćivača zraka možete pronaći na stražnjoj strani uređaja.
Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (2), smanjujući troškove i potrebu za čestom zamjenom. Pročišćivač zraka izračunava vijek trajanja filtra i obavještava vas kada ga je potrebno zamijeniti.
Originalni Philipsov filtar posebno je dizajniran kako bi savršeno odgovarao vašem uređaju. Za optimalne performanse uvijek upotrebljavajte originalni Philipsov filtar.
Recenzije
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar. Ispitano prema normi DIN 71460 s NaCl aerosolom veličine 0,003 μm i 0,3 μm, institut iUTA.
(2) Izračunato na temelju prosječnih vrijednosti. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i načinu upotrebe.