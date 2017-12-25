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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS8550/10

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zvuk usklađen s vašim domom

Sada možete još više uživati u svojoj glazbi, igrama i videosadržajima. Ovaj elegantan i profinjen zvučnik s priključnom stanicom prenosi zapanjujuć zvuk iz uređaja iPod, iPhone ili iPad, a ugrađena punjiva baterija i usmjeravanje putem Bluetooth veze jamče njegovu praktičnost.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

Tehnologija za obradu PureDigital osigurava najčišći zvuk

Tehnologija za obradu PureDigital osigurava najčišći zvuk

Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.

Ugrađena punjiva baterija za još bolju prenosivost

SoundCurve za vrhunski, kristalno čist zvuk

SoundCurve za vrhunski, kristalno čist zvuk

Precizno dizajnirana zaobljena stražnja ploča ovog Philips zvučnika s priključnom stanicom stvara izuzetno učinkovitu akustičku strukturu za reprodukciju zvuka. Njezin čisti zaobljeni oblik čini kućište zvučnika izdržljivijim, dramatično smanjujući unutarnju rezonanciju i sprječavajući vibracije i izobličenje zvuka. Uživat ćete u vrhunskom, kristalno čistom zvuku iz zvučnika zapanjujućeg dizajna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS8550 dokkolós hangsugárzó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS8550 dokkolós hangsugárzó

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