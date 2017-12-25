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Zvuk usklađen s vašim domom
Sada možete još više uživati u svojoj glazbi, igrama i videosadržajima. Ovaj elegantan i profinjen zvučnik s priključnom stanicom prenosi zapanjujuć zvuk iz uređaja iPod, iPhone ili iPad, a ugrađena punjiva baterija i usmjeravanje putem Bluetooth veze jamče njegovu praktičnost.
Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.
Precizno dizajnirana zaobljena stražnja ploča ovog Philips zvučnika s priključnom stanicom stvara izuzetno učinkovitu akustičku strukturu za reprodukciju zvuka. Njezin čisti zaobljeni oblik čini kućište zvučnika izdržljivijim, dramatično smanjujući unutarnju rezonanciju i sprječavajući vibracije i izobličenje zvuka. Uživat ćete u vrhunskom, kristalno čistom zvuku iz zvučnika zapanjujućeg dizajna.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS8550 dokkolós hangsugárzó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS8550 dokkolós hangsugárzó