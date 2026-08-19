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DS8500/12
Izuzetna kvaliteta zvuka i stil
Elegantan i privlačan zvučnik s priključnom stanicom tvrtke Philips prenosi zapanjujući zvuk s uređaja iPhone/iPod pomoću tehnologije PureDigital. Uživajte u naprednoj kontroli uz senzor blizine i intuitivno daljinsko upravljanje koje upotpunjuje dizajn i završnu obradu zvučnika.
Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.
Napredne značajke zvuka pružaju najbolju moguću reprodukciju basa. Akustička glasnoća dodijeljena svakoj pogonskoj jedinici srednjeg raspona savršeno odgovara akustičkim zahtjevima. Niski su tonovi duboki i jasni, čime se postiže snažan i bogat bas.
Čiste linije i senzualnost zaobljenog stražnjeg poklopca ne samo da izgledaju odlično nego i osiguravaju učinkovitiju akustičku strukturu. Pažljivo dizajnirane, zaobljene linije povećavaju čvrstoću kućišta zvučnika, dramatično smanjujući unutarnju rezonancu i rezultirajući reprodukcijom preciznijeg i prirodnijeg zvuka. Imat ćete priliku uživati i u lijepim zvučnicima i u senzacionalnom zvuku.
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