Senzualno zaobljena stražnja strana za eleganciju i precizan zvuk

Čiste linije i senzualnost zaobljenog stražnjeg poklopca ne samo da izgledaju odlično nego i osiguravaju učinkovitiju akustičku strukturu. Pažljivo dizajnirane, zaobljene linije povećavaju čvrstoću kućišta zvučnika, dramatično smanjujući unutarnju rezonancu i rezultirajući reprodukcijom preciznijeg i prirodnijeg zvuka. Imat ćete priliku uživati i u lijepim zvučnicima i u senzacionalnom zvuku.