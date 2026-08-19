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DC570/12
Uživajte u glasnoj glazbi i vrhunskom zvuku s iPod uređaja
Iznimno moderan, Philips sustav za kućnu zabavu s ležištem DC570 svaku prostoriju ispunjava vašim omiljenim melodijama s iPod uređaja. Elegantno dizajniran tako da zauzima minimalnu količinu prostora, ovaj elegantni sustav daje nevjerojatno snažan hi-fi zvuk zahvaljujući ugrađenom subwooferu.
RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
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