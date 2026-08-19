ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda u upotrebi

Obustavljeno

sustav za kućnu zabavu s ležištem

DC570/12

Uživajte u glasnoj glazbi i vrhunskom zvuku s iPod uređaja

Iznimno moderan, Philips sustav za kućnu zabavu s ležištem DC570 svaku prostoriju ispunjava vašim omiljenim melodijama s iPod uređaja. Elegantno dizajniran tako da zauzima minimalnu količinu prostora, ovaj elegantni sustav daje nevjerojatno snažan hi-fi zvuk zahvaljujući ugrađenom subwooferu.

Pogledajte sve prednosti

uz samostojeće uspravne zvučnike

Uživajte u glasnoj glazbi i vrhunskom zvuku s iPod uređaja

Snažni Hi-Fi zvuk koji će vam ispuniti prostoriju

Snažni Hi-Fi zvuk koji će vam ispuniti prostoriju

2.1-kanalni sustav s ugrađenim niskotoncem

Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi