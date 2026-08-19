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Obustavljeno

Radio sa satom i alarmom za iPod/iPhone

DC220/12

Započnite dan na svoj način!

Neka vaš dan započne u ritmu radija sa satom tvrtke Philips za iPhone/iPod koji vaše omiljene melodije reproducira uz odličnu kvalitetu zvuka. Sadrži postavke alarma za radne dane i dane vikenda, a FM radio i MP3 Link jamče užitak u još većem broju glazbenih mogućnosti.

Pogledajte sve prednosti

Budite se uz glazbu s uređaja iPhone/iPod

Započnite dan na svoj način!

Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života

Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života

Dizajniran imajući na umu moderni stil života, ovaj radio sa satom ima značajku dvostrukog alarma koja vam omogućava podešavanje različitih vremena alarma za radne dane i vikende ili čak različitih vremena za parove. Alarm se može podesiti na isto vrijeme za cijeli tjedan, od ponedjeljka do nedjelje. Ili možete postaviti ranije vrijeme za radne dane, od ponedjeljka do petka, a kasnije za duže spavanje subotom i nedjeljom. Bez obzira koju mogućnost odaberete, uz ovu praktičnu značajku nećete morati podešavati alarm svaku večer.

Budite se uz glazbu sa svog uređaja iPod/ iPhone ili radija

Nježno buđenje uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava

Nježno buđenje uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Tehničke specifikacije

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