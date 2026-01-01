OPS modul Philips CRD52

Modul CRD52 zaslonima Philips daje snagu Android sustava na čipu (SoC). Kad ga umetnete u OPS utor zaslona, donosi izvrsne radne značajke i fleksibilnost Androida s mogućnošću dodavanja daljinskog upravljanja uređajima na platformi Philips Wave i još mnogo toga.