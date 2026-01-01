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  • OPS modul Philips CRD52
  • OPS modul Philips CRD52
  • OPS modul Philips CRD52
  • OPS modul Philips CRD52

Obustavljeno

OPS dodatna oprema

CRD52/00

OPS modul Philips CRD52
Modul CRD52 zaslonima Philips daje snagu Android sustava na čipu (SoC). Kad ga umetnete u OPS utor zaslona, donosi izvrsne radne značajke i fleksibilnost Androida s mogućnošću dodavanja daljinskog upravljanja uređajima na platformi Philips Wave i još mnogo toga.
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Jednostavno dodajte snagu Androida

OPS modul Philips CRD52

Umetnite u OPS utor. Nije potrebno dodatno spajanje.

S poznatom pouzdanošću sustava Android 14. Optimiziran za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play” SoC (System on Chip) omogućuje instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon bez potrebe za vanjskim reproduktorom medija.

Jednostavno dodajte i rasporedite svoj sadržaj.

Ugrađena funkcija raspoređivanja olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja ovisno o dijelu dana. Možete igrati sadržaj s USB-a, unutarnje memorije ili lokalne mreže.

Igranje online sadržaja i upravljanje njime.

Ugrađeni HTML5 preglednik omogućuje igranje online sadržaja i upravljanje njime.

Tehničke specifikacije

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