2 godine jamstva
Obustavljeno
CRD52/00
S poznatom pouzdanošću sustava Android 14. Optimiziran za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play” SoC (System on Chip) omogućuje instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon bez potrebe za vanjskim reproduktorom medija.
Ugrađena funkcija raspoređivanja olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja ovisno o dijelu dana. Možete igrati sadržaj s USB-a, unutarnje memorije ili lokalne mreže.
Ugrađeni HTML5 preglednik omogućuje igranje online sadržaja i upravljanje njime.