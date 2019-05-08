Obustavljeno
Dostupno
Nosite glazbu sa sobom
Kompaktnost koja vam omogućava da idete bilo kamo susreće odličan zvuk i izbor boja. U kombinaciji s Bluetooth bežičnim usmjeravanjem, BT100 idealan je za modernog svjetskog putnika koji čuči u svima nama.
Bluetooth®
Ugrađeni mikrofon za pozive
Punjiva baterija
2 W
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.
Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.
4.3
od 5
16
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100B boxă portabilă wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100B boxă portabilă wireless
Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100A boxă portabilă wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100A boxă portabilă wireless
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy