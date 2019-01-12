Obustavljeno
Nosite glazbu sa sobom
Kompaktnost koja vam omogućava da idete bilo kamo susreće odličan zvuk i izbor boja. U kombinaciji s Bluetooth bežičnim usmjeravanjem, BT100 idealan je za modernog svjetskog putnika koji čuči u svima nama.
Bluetooth®
Ugrađeni mikrofon za pozive
Punjiva baterija
2 W
Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.
Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.
4.3
od 5
16
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Provjereni kupac
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy