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  • Fotografija pakiranja
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Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

BT100B/00

4.3

| (16) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

Nosite glazbu sa sobom

Kompaktnost koja vam omogućava da idete bilo kamo susreće odličan zvuk i izbor boja. U kombinaciji s Bluetooth bežičnim usmjeravanjem, BT100 idealan je za modernog svjetskog putnika koji čuči u svima nama.

Pogledajte sve prednosti

Nosite glazbu sa sobom

  • Bluetooth®

  • Ugrađeni mikrofon za pozive

  • Punjiva baterija

  • 2 W

Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili

Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili

Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

Ugrađeni mikrofon za hands-free telefonske pozive

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

16

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100B boxă portabilă wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100A boxă portabilă wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100A boxă portabilă wireless

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

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