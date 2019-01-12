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Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

BT100A/00

4.3

| (16) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Aqua
Aqua
Bijela
Bijela
Crna
Crna
Narančasta
Narančasta

Nosite glazbu sa sobom

Kompaktnost koja vam omogućava da idete bilo kamo susreće odličan zvuk i izbor boja. U kombinaciji s Bluetooth bežičnim usmjeravanjem, BT100 idealan je za modernog svjetskog putnika koji čuči u svima nama.

Pogledajte sve prednosti

Nosite glazbu sa sobom

  • Bluetooth®

  • Ugrađeni mikrofon za pozive

  • Punjiva baterija

  • 2 W

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Ugrađeni mikrofon za hands-free telefonske pozive

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

16

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Provjereni kupac

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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