ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Lumea IPL serije 8000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica s tehn. SenseIQ

Podrška

Lumea IPL serije 8000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica s tehn. SenseIQ

BRI940/00

Lumea IPL serije 8000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica s tehn. SenseIQ

Idi u trgovinu

Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produljeno jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 9.4 MB
  • 6 December 2023

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 725.3 kB
  • 11 August 2026

Dijelovi i dodatni pribor

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći