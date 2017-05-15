2 godine jamstva
Senzor SmartSkin
1 pametan nastavak: tijelo
Aplikacija Lumea IPL
Korištenje s kabelom
Posebno dizajniran nastavak zakrivljen je prema unutra za optimalan kontakt s kožom pri tretiranju velikih područja poput nogu. Prilagođeni program se pokreće kada je nastavak spojen.
Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.
Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu upotrebu iz udobnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.
Nagrade
4.7
od 5
235
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
holesovi
15/05/2017
Slovensko
Je super
Veľkou prednosťou prístroja Lumea je jeho počet použití, depilovaná pokožka vydrží bez chĺpkov dva mesiace.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
radkab
15/05/2017
Slovensko
Skvelé!
Vďaka prístroju už nemusím riešiť chĺpky, skvelé. Ušetrí čas, použitie je rýchle, jasné a bezbolestné, a už po pár použitiach bolo vidieť, že chĺpky miznú. Na niektorých miestach úplne. Som naprosto spokojná a doporučujem, produkt splnil moje očakávanie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
kkrotilova
15/05/2017
Slovensko
Skvelé vlastnosti, som nadšená
Lumeu Prestige už nedám z ruky, zvykla som si rýchle na jednoduché používanie a skvelé výsledky, ktoré sa majú dostaviť po štvrtom použití, ale pri mne sa prejavili prvé výsledky už po druhom použití! Celé balenie, vrátane adaptéru a nástavcov pre rôzne oblasti vozím so sebou v taštičke, ktorá je súčasťou. Prevádzka je naprosto bezpečná vďaka senzorom, ktoré nedovolia samovoľné spustenie napr. keď tlačítko stlačí dieťa. Som z neho nadšená.
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 77% na nogama, 64% na bikini području, 64% na pazusima
Kada se prati raspored tretmana. Izračunato za uporabu na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips