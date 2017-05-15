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  • Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica
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  • Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica
  • Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica
  • Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica
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  • Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica
  • Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica

2+1 produljeno jamstvo

Lumea IPL serije 8000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica s tehn. SenseIQ

BRI940/00

4.7
| (235) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica
Uživajte u brzom i jedinstvenom tretmanu s uređajem Lumea IPL Prestige. Lumea uz tehnologiju SenseIQ pruža dugotrajno uklanjanje dlačica s cijelog tijela iz udobnosti vašeg doma. Uz personalizirane smjernice pomoću Lumea IPL aplikacije, ostvarite glatku kožu kao u salonu.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u 12 mjeseci svilenkasto glatke kože*

Personalizirani IPL tretman uklanjanja dlačica

  • Senzor SmartSkin

  • 1 pametan nastavak: tijelo

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Korištenje s kabelom

Posebno dizajniran nastavak za tijelo

Posebno dizajniran nastavak zakrivljen je prema unutra za optimalan kontakt s kožom pri tretiranju velikih područja poput nogu. Prilagođeni program se pokreće kada je nastavak spojen.

Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Razvijeno u suradnji s dermatolozima

Razvijeno u suradnji s dermatolozima

Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu upotrebu iz udobnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

235

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/05/2017

Slovensko

Slovensko

Je super

Veľkou prednosťou prístroja Lumea je jeho počet použití, depilovaná pokožka vydrží bez chĺpkov dva mesiace.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

15/05/2017

Slovensko

Slovensko

Skvelé!

Vďaka prístroju už nemusím riešiť chĺpky, skvelé. Ušetrí čas, použitie je rýchle, jasné a bezbolestné, a už po pár použitiach bolo vidieť, že chĺpky miznú. Na niektorých miestach úplne. Som naprosto spokojná a doporučujem, produkt splnil moje očakávanie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

15/05/2017

Slovensko

Slovensko

Skvelé vlastnosti, som nadšená

Lumeu Prestige už nedám z ruky, zvykla som si rýchle na jednoduché používanie a skvelé výsledky, ktoré sa majú dostaviť po štvrtom použití, ale pri mne sa prejavili prvé výsledky už po druhom použití! Celé balenie, vrátane adaptéru a nástavcov pre rôzne oblasti vozím so sebou v taštičke, ktorá je súčasťou. Prevádzka je naprosto bezpečná vďaka senzorom, ktoré nedovolia samovoľné spustenie napr. keď tlačítko stlačí dieťa. Som z neho nadšená.

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

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Upozorenja

  1. Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 77% na nogama, 64% na bikini području, 64% na pazusima

  2. Kada se prati raspored tretmana. Izračunato za uporabu na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips