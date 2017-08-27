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  • Brzim sušenjem troši se manje energije
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  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
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  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije
  • Brzim sušenjem troši se manje energije

Obustavljeno

DryCare EssentialEnergetski učinkovito sušilo

BHD029/00

4.8
| (79) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzim sušenjem troši se manje energije
DryCare Essential tvrtke Philips ima inovativan dizajn ventilatora uz koji se doseže učinkovitost sušenja usporediva sa sušilom snage 2100 W, uz uporabu samo 1600 W energije.*
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Brzim sušenjem troši se manje energije

  • DryCare Essential

  • Regeneracija ionima

Sušenje snage 2100 W uz uporabu samo 1600 W energije

Sušenje snage 2100 W uz uporabu samo 1600 W energije

Novi dizajn ventilatora omogućava vam postizanje učinkovitosti sušenja koja se može usporediti s onom sušila snage 2100 W (brzina sušenja od približno 5 g/min) uz uporabu samo 1600 W energije. To je ekvivalentno uštedi energije od 23 %*

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Pružite svojoj kosi trenutnu njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njezin sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Manje pregrijavanje uz ravnomjerno raspoređivanje topline

Manje pregrijavanje uz ravnomjerno raspoređivanje topline

Značajka za ravnomjerno raspoređivanje topline znači da sušilo ima jedinstveno dizajniran otvor za propuštanje zraka koji uvijek osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline na kosi, čak i pri visokim temperaturama, i sprječava stvaranje štetnih vrućih mjesta. Time je kosa vrhunski zaštićena od pregrijavanja pa ostaje zdrava i sjajna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

79

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

27/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod štedi energiju

Jako sam zadovoljna ovim sušilom za kosu. Obavlja svoj posao kako treba. Sušenje kose je jako brzo gotovo zbog velike snage, a velika prednost je to što je energetski učinkovit. Također, sprječava stvaranje elektriciteta pa mi je kosa nakon sušenja ravna i glatka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

VÝBORNÝ

Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

27/01/2022

Україна

Україна

Provjereni kupac

Нормальный фен

Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Prednosti

Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Mane

Нет

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. u usporedbi sa sušilom snage 2100 W tvrtke Philips (HP8230, IEC61855)