2 godine jamstva
Obustavljeno
DryCare Essential
Regeneracija ionima
Novi dizajn ventilatora omogućava vam postizanje učinkovitosti sušenja koja se može usporediti s onom sušila snage 2100 W (brzina sušenja od približno 5 g/min) uz uporabu samo 1600 W energije. To je ekvivalentno uštedi energije od 23 %*
Pružite svojoj kosi trenutnu njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njezin sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Značajka za ravnomjerno raspoređivanje topline znači da sušilo ima jedinstveno dizajniran otvor za propuštanje zraka koji uvijek osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline na kosi, čak i pri visokim temperaturama, i sprječava stvaranje štetnih vrućih mjesta. Time je kosa vrhunski zaštićena od pregrijavanja pa ostaje zdrava i sjajna.
4.8
od 5
79
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nina3
27/08/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod štedi energiju
Jako sam zadovoljna ovim sušilom za kosu. Obavlja svoj posao kako treba. Sušenje kose je jako brzo gotovo zbog velike snage, a velika prednost je to što je energetski učinkovit. Također, sprječava stvaranje elektriciteta pa mi je kosa nakon sušenja ravna i glatka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo
Romanelo2
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
VÝBORNÝ
Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
=Rus=
27/01/2022
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Нормальный фен
Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Prednosti
Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Mane
Нет
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
u usporedbi sa sušilom snage 2100 W tvrtke Philips (HP8230, IEC61855)