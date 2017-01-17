Obustavljeno
AJ7010/12
Budite se
Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips izgleda lijepo i budi vas na vrijeme. Ugrađeni radio i zvuk prirode pružaju velik izbor omiljenih izvora za buđenje. Senzor temperature prikazuje temperaturu u zatvorenom i na otvorenom u bilo koje vrijeme.
Temperatura u prostoriji/vani
FM/MW digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Alarm radnim danom / vikendom
Opuštajte se ili zaspite uz umirujuće zvukove. Philips radio sa satom ima prethodno učitano mnoštvo glazbe za opuštanje. Jednostavno odaberite zvuk kiše, valova oceana, spa glazbu i još mnogo toga te uživajte u opuštenoj atmosferi.
Informacije o vremenu nadohvat ruke. Philips radio sa satom pruža najnovije informacije o vremenu koje su dostupne. Njegov pametni senzor za temperaturu uvijek prikazuje temperaturu vani.
U slučaju prekida napajanja ovaj inteligentni sat nastavit će pouzdano prikazivati vrijeme i zadržat će vaše postavke. Postavljeni alarm ostaje aktivan čak i kada je zaslon isključen - sve to zahvaljujući prethodno umetnutoj bateriji. Kada se napajanje ponovo uspostavi, nećete morati prilagođavati sat niti postavke. Štoviše, čak i ako se napajanje ponovo ne uspostavi, baterija pruža dovoljno energije za uključivanje zujalice alarma u postavljeno vrijeme - nikada nećete prespavati.
3.4
od 5
5
Recenzije
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital