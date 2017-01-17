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Obustavljeno

Radio sa satom s funkcijom digitalnog podešavanja

AJ7010/12

3.4

| (5) Recenzije

Budite se

Ovaj moderni radio sa satom tvrtke Philips izgleda lijepo i budi vas na vrijeme. Ugrađeni radio i zvuk prirode pružaju velik izbor omiljenih izvora za buđenje. Senzor temperature prikazuje temperaturu u zatvorenom i na otvorenom u bilo koje vrijeme.

Pogledajte sve prednosti

uz zvuk prirode

Budite se

  • Temperatura u prostoriji/vani

  • FM/MW digitalno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Alarm radnim danom / vikendom

Prethodno učitana glazba za opuštanje omogućava vam da mirno zaspite

Prethodno učitana glazba za opuštanje omogućava vam da mirno zaspite

Opuštajte se ili zaspite uz umirujuće zvukove. Philips radio sa satom ima prethodno učitano mnoštvo glazbe za opuštanje. Jednostavno odaberite zvuk kiše, valova oceana, spa glazbu i još mnogo toga te uživajte u opuštenoj atmosferi.

Prikaz temperature u prostoriji/vani

Prikaz temperature u prostoriji/vani

Informacije o vremenu nadohvat ruke. Philips radio sa satom pruža najnovije informacije o vremenu koje su dostupne. Njegov pametni senzor za temperaturu uvijek prikazuje temperaturu vani.

Rezervno napajanje za sat i alarm znači da ćete se probuditi na vrijeme i u slučaju prekida napajanja

U slučaju prekida napajanja ovaj inteligentni sat nastavit će pouzdano prikazivati vrijeme i zadržat će vaše postavke. Postavljeni alarm ostaje aktivan čak i kada je zaslon isključen - sve to zahvaljujući prethodno umetnutoj bateriji. Kada se napajanje ponovo uspostavi, nećete morati prilagođavati sat niti postavke. Štoviše, čak i ako se napajanje ponovo ne uspostavi, baterija pruža dovoljno energije za uključivanje zujalice alarma u postavljeno vrijeme - nikada nećete prespavati.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.4

od 5

5

Recenzije

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

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