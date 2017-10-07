Obustavljeno
AJ4300B/12
Započnite dan na svoj način!
Budite se na pravi način uz dva alarma, za vas i vašeg partnera, i memorirane FM stanice tako da se oboje možete buditi uz omiljene radijske emisije ili čak zujalicu. Koristite USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja.
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm
Vrijeme reprodukcije radija tvrtke Philips jednostavno se može kontrolirati tako da se preferirani broj minuta postavi na digitalnom mjeraču vremena. On će automatski odbrojavati vrijeme i po isteku isključiti radio.
Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.
2.7
od 5
3
Recenzije
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radioura
Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radio cu ceas
Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radio cu ceas