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Obustavljeno

Radio sa satom

AJ4300B/12

2.7

| (3) Recenzije

Započnite dan na svoj način!

Budite se na pravi način uz dva alarma, za vas i vašeg partnera, i memorirane FM stanice tako da se oboje možete buditi uz omiljene radijske emisije ili čak zujalicu. Koristite USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja.

Pogledajte sve prednosti

Započnite dan na svoj način!

  • FM, digitalno podešavanje

  • Dvostruki alarm

  • Rezervno napajanje za sat i alarm

Svjetlina zaslona može se prilagoditi kako bi bila ugodnija za gledanje

Svjetlina zaslona može se prilagoditi kako bi bila ugodnija za gledanje

Vrijeme reprodukcije radija tvrtke Philips jednostavno se može kontrolirati tako da se preferirani broj minuta postavi na digitalnom mjeraču vremena. On će automatski odbrojavati vrijeme i po isteku isključiti radio.

Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.7

od 5

3

Recenzije

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radioura

Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radio cu ceas

Ova recenzija je napravljena za AJ4300B Radio cu ceas

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