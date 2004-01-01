Traži pojmove

    Signage Solutions 98BDL4550D D-Line Display

    98BDL4550D/00

    Signage Solutions 98BDL4550D D-Line Display

    Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju

    Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju. Prenesite multimedijske sadržaje na zaslon i odmah ih reproducirajte. Radeći u sprezi s internim preglednikom, zaslon služi i kao predmemorija prilikom usmjeravanja mrežnog sadržaja. Ako se ikada dogodi da mreža zakaže, interna memorija omogućit će nastavak reprodukcije sadržaja tako da reproducira verziju sadržaja iz predmemorije, što znači da će se vaši multimedijski sadržaji nastaviti reproducirati čak i ako se prekine veza s mrežom.

    FailOver osigurava neprekinut sadržaj

    Kad su u pitanju zahtjevne komercijalne primjene, od ključne je važnosti da ne dođe do prekida sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će se sa sadržajem dogoditi nešto strašno, FailOver pruža zaštitu zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji koja omogućava reprodukciju rezervnog sadržaja na zaslonu u slučaju da dođe do prekida rada multimedijskog reproduktora. FailOver se automatski aktivira u slučaju prekida signala iz primarnog ulaza. Jednostavno odaberite primarni ulaz i FailOver ulaz i bit ćete zaštićeni.

    SmartPower za uštedu energije

    Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

    CMND: preuzmite kontrolu nad svojim zaslonima

    Robusna platforma za upravljanje zaslonima, CMND vraća kontrolu u vaše ruke. Ažurirajte sadržaj uz CMND & Create i upravljajte njime ili kontrolirajte postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.

    Kreirajte i ažurirajte sadržaj uz CMND & Create

    Dizajnirajte i kreirajte privlačan sadržaj uz CMND & Create, moćan alat za kreiranje sadržaja. Uz sučelje s mogućnošću povlačenja i ispuštanja, prethodno učitane predloške i integrirane widgete, zadivit ćete kupce privlačnim sadržajem. Dostupni su portretni i pejzažni način rada.

    Upravljajte postavkama za više zaslona uz CMND & Control

    Značajka CMND & Control omogućit će vam lako upravljanje većim brojem zaslona sa središnje lokacije. Uz nadzor zaslona u stvarnom vremenu, postavljanje i ažuriranja softvera s udaljene lokacije te mogućnost prilagođavanja i konfiguracije više zaslona u isto vrijeme, primjerice videozida ili zaslona s ponudom jelovnika, upravljanje skupinom zaslona nikada nije bilo lakše.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

    Uvjerite se da se sadržaj reproducira uz automatske snimke zaslona

    Sadržaj je najvažniji, a uz značajku automatske snimke zaslona bit ćete sigurni da se sadržaj cijelo vrijeme reproducira. Snimke zaslona snimaju se tijekom cijelog dana, a zatim se pohranjuju na FTP poslužitelj. S poslužitelja ih možete pregledati bilo kada i bilo gdje.

    Zaslon s ADS panelom za široki prikaz

    Osigurajte vidljivost iz bilo kojeg kuta uz tehnologiju ADS za široki prikaz. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike na zaslonu čime se postižu uglađeniji prijelazi sadržaja, nevjerojatna preciznost slike i superiorna reprodukcija boja uz prikaz od 180 stupnjeva.

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.

