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  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

Xenon X-tremeVision gen2Xenon žarulja za prednje svjetlo automobila

85415XV2S1

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
Uz snažan snop svjetlosti koji količinu svjetlosti gura do krajnjih granica, X-tremeVision gen2 najnoviji je iskorak u ksenonskoj tehnologiji. Svojim izvanrednim svjetlosnim performansama pomiče granice vožnje kako biste mogli uživati u sigurnijoj i udobnijoj vožnji.
Pogledajte sve prednosti

Uočite svaku rupu, zavoj i prepreku na cesti

Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

  • Vrsta žarulje: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Broj žarulja: 1

Xenon X-tremeVision gen2: za vrhunske vizualne performanse

Xenon X-tremeVision gen2: za vrhunske vizualne performanse

Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 proizvedene su s Philipsovom tehnologijom Xenon za vrhunske performanse. Proizvodeći duži snop i do 150 % veću vidljivost¹, žarulje X-tremeVision gen2 vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla zadovoljit će najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nesreće. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.

Usmjeravanje svjetla na pravo mjesto ispred vašeg automobila

Usmjeravanje svjetla na pravo mjesto ispred vašeg automobila

Nisu dovoljna samo snažna prednja svjetla, važna je i optička preciznost. Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 imaju najprecizniju tehnologiju savijanja luka usklađenu na 150 – 350 µm. To znači da osvjetljuju cestu točno ondje gdje trebate, bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/03/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný výkon výbojky

Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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Upozorenja

  1. ¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom (osim žarulja D2R koje pružaju do 20 % veću vidljivost)