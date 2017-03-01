2 godine jamstva
Vrsta žarulje: D1S
85 V, 35 W
Broj žarulja: 1
Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 proizvedene su s Philipsovom tehnologijom Xenon za vrhunske performanse. Proizvodeći duži snop i do 150 % veću vidljivost¹, žarulje X-tremeVision gen2 vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla zadovoljit će najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.
Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nesreće. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.
Nisu dovoljna samo snažna prednja svjetla, važna je i optička preciznost. Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 imaju najprecizniju tehnologiju savijanja luka usklađenu na 150 – 350 µm. To znači da osvjetljuju cestu točno ondje gdje trebate, bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dawe102
01/03/2017
Česká republika
Výborný výkon výbojky
Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom (osim žarulja D2R koje pružaju do 20 % veću vidljivost)